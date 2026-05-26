Περιφέρεια Κρήτης: "Πράσινο φως" για το 4ο Νηπιαγωγείο Ρεθύμνου με 2,55 εκατ. ευρώ

Την απόφαση ένταξης του έργου για την «Ανέγερση Διώροφου Κτιρίου με υπόγειο για τη Στέγαση του 4ου Νηπιαγωγείου Ρεθύμνου» στο Πρόγραμμα «ΚΡΗΤΗ 2021–2027», υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης.

Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο σχολικής στέγης με δικαιούχο τον Δήμο Ρεθύμνης, συνο-λικού προϋπολογισμού 2.553.073,23 ευρώ. Η παρέμβαση συγχρηματοδοτείται από το Ευ-ρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και έρχεται να αναβαθμίσει τις εκπαι-δευτικές υποδομές της πόλης του Ρεθύμνου, προσφέροντας ένα σύγχρονο και ασφαλές πε-ριβάλλον για τα παιδιά.

Το φυσικό αντικείμενο

Το έργο αφορά την ανέγερση νέου διώροφου κτιρίου με υπόγειο για την οριστική στέγαση του 4ου Νηπιαγωγείου Ρεθύμνου. Οι υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις θα αναπτυχθούν σε οικόπεδο συνολικής επιφάνειας 821,35 τ.μ.

Το νέο σχολικό συγκρότημα θα περιλαμβάνει, ευρύχωρες αίθουσες διδασκαλίας, ειδικά δια-μορφωμένο χώρο ανάπαυσης νηπίων, σύγχρονη τραπεζαρία και κουζίνα. Επίσης, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων για εκδηλώσεις και δραστηριότητες, γραφείο νηπιαγωγών καθώς και πλήρως εξοπλισμένους χώρους υγιεινής για νήπια, ενήλικες και Άτομα με Αναπηρία (Α-μεΑ), υπόγειο χώρο στάθμευσης και επαρκείς αποθήκες.

Παράλληλα, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη διαμόρφωση του αύλειου χώρου του νηπιαγω-γείου, ο οποίος θα εμπλουτιστεί με πράσινο και θα εξοπλιστεί με κατάλληλα και απολύτως ασφαλή συστήματα παιχνιδιού για την καθημερινή αναψυχή των παιδιών.

Το έργο αναμένεται να ξεκινήσει φέτος και να ολοκληρωθεί το καλοκαίρι του 2030.

