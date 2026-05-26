ΕΣΔΑΚ: Πιστοποίηση διαχειριστικής επάρκειας από τη ΡΑΑΕΥ για δεύτερη συνεχή χρονιά

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης (ΕΣΔΑΚ) πέτυχε να λάβει πιστοποίηση διαχειριστικής επάρκειας ως Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ) των Περιφερειακών Ενοτήτων Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου από τη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ).

Ο Πρόεδρος του ΕΣΔΑΚ, Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός, ανέφερε σε δήλωσή του: «Πρόκειται για μια σημαντική πιστοποίηση, η οποία αποδεικνύει ότι ο ΕΣΔΑΚ συνεχίζει την πορεία του παρέχοντας υπηρεσίες διαχείρισης στερεών αποβλήτων υψηλού επιπέδου, σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Παράλληλα, αποτελεί και βασική προϋπόθεση για την εκταμίευση πόρων από το Πρόγραμμα Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή (ΠΕΚΑ) 2021 – 2027. Γι’ αυτή την κατάληξη αξίζουν συγχαρητήρια σε όλα τα στελέχη και τους συνεργάτες μας που πέτυχαν και αυτό το αποτέλεσμα.

Συνεχίζουμε, προσανατολισμένοι σταθερά στην υλοποίηση κρίσιμων έργων στο πλαίσιο του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων, σύμφωνα και με τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές. Έργων που βελτιώνουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της Κρήτης, δημιουργώντας τις συνθήκες για ένα πιο «πράσινο» μέλλον για τον τόπο μας και τους ανθρώπους του».

Η αυστηρή διαδικασία αξιολόγησης πραγματοποιήθηκε από τη ΡΑΑΕΥ στο πλαίσιο του Νόμου 5037/2023 και της Κοινής Υπουργικής Απόφασης ΥΠΕΝ/ΔΣΔΥΥ/53924/460, για τη διαπίστωση της διαχειριστικής ικανότητας των Φo.Δ.Σ.Α. της χώρας, με σκοπό να θεωρηθούν επαρκείς ως προς τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους, αξιολογώντας τη διοικητική, διαχειριστική, επιχειρησιακή και τεχνική επάρκεια των Φο.Δ.Σ.Α. σύμφωνα με τις διεθνείς καλές πρακτικές, καθώς και τη χρηματοοικονομική βιωσιμότητα τους.

