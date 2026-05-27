Το Ισραήλ επεκτείνει τις επιχειρήσεις στον Λίβανο – Ο Νετανιάχου ενισχύει τη «ζώνη ασφαλείας»

Νέα επικίνδυνη κλιμάκωση καταγράφεται στη Μέση Ανατολή, με το Ισραήλ να εντείνει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στον νότιο Λίβανο και την κοιλάδα Μπεκάα, παρά το γεγονός ότι η εκεχειρία που συμφωνήθηκε στα μέσα Απριλίου παραμένει θεωρητικά σε ισχύ.

Η ισραηλινή ηγεσία εμφανίζεται αποφασισμένη να διευρύνει τη στρατιωτική πίεση απέναντι στη Χεζμπολάχ, την ώρα που αυξάνεται η ανησυχία για γενικευμένη αποσταθεροποίηση στην περιοχή και για το ενδεχόμενο η σύγκρουση να ξεφύγει ακόμη περισσότερο από τα όρια ενός περιορισμένου μεθοριακού πολέμου.

Μετά τη συνεδρίαση του συμβουλίου ασφαλείας του Ισραήλ, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις αναλαμβάνουν «στρατηγικές θέσεις» στον νότιο Λίβανο και ενισχύουν τη λεγόμενη ζώνη ασφαλείας κατά μήκος των συνόρων, υποστηρίζοντας ότι βασικός στόχος είναι η προστασία των κοινοτήτων του βόρειου Ισραήλ.

Επεκτείνονται οι χερσαίες επιχειρήσεις

Παράλληλα, οι IDF επιβεβαίωσαν ότι τις τελευταίες ημέρες έχουν επεκτείνει τις χερσαίες επιχειρήσεις τους πέρα από τις γραμμές που διατηρούσαν μέχρι πρότινος στον νότιο Λίβανο, σε μια σαφή ένδειξη ότι η ισραηλινή στρατιωτική παρουσία βαθαίνει ολοένα περισσότερο στο λιβανικό έδαφος.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, βασικός επιχειρησιακός στόχος είναι η απομάκρυνση δυνάμεων της Χεζμπολάχ βορειότερα, ώστε να μειωθεί η απειλή από επιθέσεις με drones και ρουκέτες, οι οποίες – όπως υποστηρίζουν οι ισραηλινές Αρχές – έχουν αυξηθεί αισθητά τις τελευταίες εβδομάδες.

Την ίδια ώρα, η ισραηλινή αεροπορία εξαπέλυσε περισσότερα από 100 πλήγματα σε στόχους της Χεζμπολάχ στην κοιλάδα Μπεκάα αλλά και σε περιοχές του νότιου Λιβάνου.

Οι IDF ανακοίνωσαν ότι επλήγησαν αποθήκες όπλων, κέντρα διοίκησης και σημεία παρατήρησης που – σύμφωνα με το Ισραήλ – χρησιμοποιούνταν για επιθέσεις εναντίον στρατιωτών και κατοίκων του βόρειου Ισραήλ.

Ωστόσο, οι βομβαρδισμοί είχαν βαρύ ανθρώπινο κόστος.

Στην περιοχή Μασγάρα της κοιλάδας Μπεκάα, λιβανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ισραηλινό πλήγμα προκάλεσε τον θάνατο 12 ανθρώπων, ανάμεσά τους μέλη της ίδιας οικογένειας.

Το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου ανακοίνωσε ότι μεταξύ των νεκρών βρίσκονται δύο μικρά κορίτσια και μία γυναίκα, ενώ υπάρχουν και δεκάδες τραυματίες.

Συνολικά, σύμφωνα με τον απολογισμό της λιβανικής κυβέρνησης, οι χθεσινοί ισραηλινοί βομβαρδισμοί στον νότιο Λίβανο άφησαν πίσω τους 31 νεκρούς και περίπου 40 τραυματίες. Ανάμεσα στις περιοχές που επλήγησαν βρίσκεται και η Μπουρτζ ας Σαμάλι, κοντά στην Τύρο, όπου – σύμφωνα με το λιβανικό υπουργείο Υγείας – σκοτώθηκαν 14 άνθρωποι.

Το Ισραήλ, πάντως, υποστηρίζει ότι οι επιδρομές στόχευαν υποδομές και θέσεις όπου είχαν εντοπιστεί μέλη της Χεζμπολάχ.

ΗΠΑ και Τεχεράνη επηρεάζουν τις ισορροπίες

Στο παρασκήνιο, οι εξελίξεις φαίνεται να επηρεάζονται και από τις ισορροπίες ανάμεσα σε Ουάσιγκτον, Τελ Αβίβ και Τεχεράνη.

Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν δώσει έγκριση για την επέκταση των επιχειρήσεων κατά της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο, ωστόσο έχουν ταυτόχρονα προειδοποιήσει το Ισραήλ να αποφύγει πλήγματα στη Βηρυτό, καθώς συνεχίζονται οι ευαίσθητες συνομιλίες με το Ιράν.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η Ουάσιγκτον εμφανίζεται διατεθειμένη να δώσει μεγαλύτερη επιχειρησιακή ελευθερία στο Ισραήλ στον νότο του Λιβάνου, αλλά επιθυμεί να αποτρέψει κινήσεις που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ανεξέλεγκτη περιφερειακή έκρηξη.

Την ίδια στιγμή, η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι επιτέθηκε σε ισραηλινές δυνάμεις που κινούνταν προς περιοχές του νότιου Λιβάνου, χρησιμοποιώντας drones, ρουκέτες και πυροβολικό.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί στο Ισραήλ η αυξανόμενη χρήση drones από τη Χεζμπολάχ, κυρίως νέων τύπων που καθοδηγούνται μέσω οπτικής ίνας και θεωρούνται εξαιρετικά δύσκολο να αντιμετωπιστούν με συμβατικά συστήματα ηλεκτρονικών παρεμβολών.

Ισραηλινός αξιωματούχος παραδέχθηκε ότι η χώρα αντιμετωπίζει σοβαρές δυσκολίες απέναντι στη νέα αυτή απειλή, ενώ στρατιωτικοί κύκλοι εκτιμούν ότι μόνο η απομάκρυνση της Χεζμπολάχ από τις μεθοριακές περιοχές μπορεί να μειώσει ουσιαστικά τον κίνδυνο για τις βόρειες κοινότητες.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η ισραηλινή αμυντική βιομηχανία Elbit ανακοίνωσε ότι εργάζεται ήδη πάνω σε νέα συστήματα αντιμετώπισης drones, μεταξύ αυτών και τεχνολογίες λέιζερ που προορίζονται για την αναχαίτιση μικρών μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

