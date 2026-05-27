Κρήτη - κακοποίηση 3χρονης: Τα αναπάντητα ερωτήματα και το βαρύ παρελθόν του 26χρονου

Η υπόθεση που συγκλονίζει το πανελλήνιο με το 3χρονο κοριτσάκι που νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ συνεχίζει να ξετυλίγεται μέρα με τη μέρα σαν σκοτεινό κουβάρι, με τις Αρχές να εξετάζουν πλέον κάθε πιθανό σενάριο και κάθε λεπτομέρεια γύρω από το οικογενειακό περιβάλλον του παιδιού.

Στα Χανιά, η 25χρονη μητέρα βρίσκεται ήδη αντιμέτωπη με τη Δικαιοσύνη, καθώς οδηγήθηκε με τη διαδικασία του αυτοφώρου και κρίθηκε προφυλακιστέα για ψευδείς καταθέσεις. Το Μονομελές Πλημμελειοδικείο της επέβαλε ποινή τριών ετών φυλάκισης χωρίς αναστολή και χωρίς δυνατότητα έφεσης, με αποτέλεσμα να οδηγείται στη φυλακή.

Η γυναίκα είχε δώσει αντικρουόμενες εκδοχές για το πώς τραυματίστηκε το παιδί. Αρχικά έκανε λόγο για ατύχημα σε παιδική χαρά με πτώση, ενώ στη συνέχεια άλλαξε την κατάθεσή της, υποστηρίζοντας ότι ο τραυματισμός συνέβη μέσα στο σπίτι την ώρα που έκανε δουλειές.

Στο δικαστήριο αποδόθηκε σε εκείνη η κατηγορία της ψευδούς κατάθεσης, με την ίδια να επικαλείται φόβο ότι θα χάσει την επιμέλεια των παιδιών της. Την ίδια στιγμή, ο σύντροφός της βρίσκεται ενώπιον ανακριτή αντιμέτωπος με ιδιαίτερα βαριά κατηγορία, αυτή της απόπειρας ανθρωποκτονίας, καθώς το 3χρονο κοριτσάκι παραμένει διασωληνωμένο στη ΜΕΘ. Μέσα σε αυτό το ήδη φορτισμένο σκηνικό, οι Αρχές εξετάζουν και το ευρύτερο οικογενειακό πλαίσιο.

Πληροφορίες αναφέρουν πως υπάρχουν ερωτήματα για την παρουσία και την κατάσταση άλλων παιδιών, μεταξύ των οποίων ένα μωρό περίπου 10 μηνών που φιλοξενείται στο νοσοκομείο Χανίων και φέρεται να είναι παιδί της αδελφής της 25χρονης, ενώ παράλληλα ερευνώνται και ακόμη δύο περιπτώσεις παιδιών για τα οποία δεν έχουν εντοπιστεί επίσημα πιστοποιητικά γέννησης ή θανάτου.

Σοβαρό προβληματισμό προκαλεί και το παρελθόν του κατηγορούμενου, ο οποίος έχει απασχολήσει τις Αρχές για υποθέσεις που περιλαμβάνουν από κλοπές και παραβάσεις οπλοφορίας μέχρι ενδοοικογενειακή βία και αρπαγή ανηλίκου, ενώ την ίδια ώρα οι έρευνες επεκτείνονται και στον αδερφό του, ο οποίος αναζητείται για πιθανή εμπλοκή.

Στο ΠΑΓΝΗ, οι γιατροί συνεχίζουν τον αγώνα για τη ζωή του παιδιού, με τις τελευταίες πληροφορίες να αναφέρουν ότι έχει ξεκινήσει σταδιακή διαδικασία αφύπνισης από την καταστολή. Μια εύθραυστη στιγμή, σχεδόν σαν λεπτή ρωγμή φωτός μέσα σε μια υπόθεση βαριά και σκοτεινή, όπου κάθε ένδειξη αντίδρασης του οργανισμού παρακολουθείται λεπτό προς λεπτό.

