Μήνυση Μαρινάκη σε Δημητριάδη για το επεισόδιο στο ΟΑΚΑ - Η ανάρτηση Δημητριάδη

Μήνυση κατά του Γρηγόρη Δημητριάδη κατέθεσε το μεσημέρι της Τρίτης ο εφοπλιστής Βαγγέλης Μαρινάκης, μετά το επεισόδιο μεταξύ των δύο ανδρών το βράδυ της Κυριακής, στον τελικό της Ευρωλίγκας στο ΟΑΚΑ.



Σύμφωνα με πληροφορίες, η μήνυση αφορά το αδίκημα της απλής σωματικής βλάβης (άρθρο 308 του Ποινικού Κώδικα), το οποίο διώκεται σε βαθμό πλημμελήματος.

Υπενθυμίζεται ότι ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, Αριστείδης Κορέας, έχει δώσει εντολή στο Τμήμα Αθλητικής Βίας για τη διερεύνηση του περιστατικού και την εξέταση του βιντεοληπτικού υλικού, ενώ έχει ήδη σχηματιστεί σχετική δικογραφία.

Η εισαγγελική παραγγελία προβλέπει τη συλλογή υλικού από τις κάμερες ασφαλείας του σταδίου, καθώς και κάθε διαθέσιμου οπτικοακουστικού ή άλλου αποδεικτικού στοιχείου.

Η απάντηση Δημητριάδη

Από την πλευρά του, ο Γρηγόρης Δημητριάδης, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επιβεβαίωσε ότι πληροφορήθηκε την κατάθεση της μήνυσης και υποστήριξε ότι ενήργησε αμυνόμενος, προκειμένου – όπως αναφέρει – να προστατεύσει τη σύζυγό του, τον εαυτό του, την τιμή και την υπόληψή του.

Παράλληλα, εξαπέλυσε επίθεση κατά του Βαγγέλη Μαρινάκη, κάνοντας λόγο για «απρόκλητη επίθεση» και δηλώνοντας ότι παραμένει στη διάθεση των Αρχών για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

