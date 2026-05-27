Ηράκλειο: Τριπλή επιχείρηση διάσωσης μεταναστών στα νότια - Πάνω από 150 μέσα σε λίγες ώρες!
clock 10:20 | 27/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Διαδιχικές αφίξεις μεταναστών καταγράφονται τις τελευταίες ώρες, με το Λιμενικό Σώμα να διεκπεραιώνει επιχειρήσεις διάσωσης. Συγκεκριμένα, πλωτό σκάφος του Λιμενικού επιχείρησε για τη διάσωση 78 αλλοδαπών νότια του Ηρακλείου. Οι δύο βάρκες που μετέφεραν 41 και 37 μετανάστες αντίστοιχα εντοπίστηκαν από drone της FRONTEX.

Ακολούθησε επιχείρηση περισυλλογής των επιβαινόντων από πλωτό σκάφος του Λιμενικού, με τη συνδρομή παραπλεόντων πλοίων.

Ακόμα, νότια των Καλών Λιμένων βρέθηκε ακόμα μία βάρκα με 32 αλλοδαπούς. Οι μετανάστες μεταφέρονται στο λιμάνι της περιοχής για τις διαδικασίες καταγραφής.

Υπενθυμίζεται πως τα μεσάνυχτα εντοπίστηκαν και διασώθηκαν ακόμα 50 αλλοδαποί στη θαλάσσια περιοχή 41 ναυτικά μίλια νότια της Ιεράπετρας. Οι παράτυποι μετανάστες περισυνελέγησαν από σκάφος του Λιμενικού και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Ιεράπετρας.

