Σχολεία: Τελευταίο κουδούνι για τα γυμνάσια της χώρας
Γυμνάσιο τυλίσου
clock 08:16 | 27/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Το τελευταίο κουδούνι θα χτυπήσει σήμερα, σε όλα τα γυμνάσια της χώρας, σηματοδοτώντας το τέλος των μαθημάτων και την έναρξη της περιόδου των εξετάσεων.

Συγκεκριμένα, οι προαγωγικές εξετάσεις για την Α’ και Β’ Γυμνασίου θα διεξαχθούν από την Τρίτη 2 Ιουνίου 2026 έως τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026.

Υπενθυμίζεται ότι στο τέλος της τρέχουσας εβδομάδας αρχίζουν οι Πανελλαδικές Εξετάσεις για τους υποψήφιους των ΓΕΛ (Παρασκευή 29 Μαΐου 2026) και ΕΠΑΛ (Σάββατο 30 Μαΐου 2026).

Τέλος, σημειώνεται ότι τα δημοτικά και τα νηπιαγωγεία θα συνεχίσουν τη λειτουργία τους μέχρι και τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026.

