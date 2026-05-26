Αν Χάθαγουεϊ: «Ήμουν ουσιαστικά τυφλή από το αριστερό μάτι»

Η Αν Χάθαγουεϊ αποκάλυψε ότι για περίπου δέκα χρόνια η όρασή της στο αριστερό μάτι ήταν εξαιρετικά περιορισμένη, καθώς είχε εμφανίσει πρόωρο καταρράκτη.

«Ίσως είναι υπερβολική πληροφορία, αλλά ήμουν η μισή τυφλή για 10 χρόνια. Επηρέασε τόσο πολύ την όρασή μου που ήμουν ουσιαστικά τυφλή από το αριστερό μου μάτι και τελικά έκανα επέμβαση», είπε χαρακτηριστικά.

Η ηθοποιός εξήγησε ότι το πρόβλημα επηρέαζε και την ψυχολογία της, λέγοντας πως αντιλήφθηκε εκ των υστέρων το πόσο την επιβάρυνε συνολικά: «Έχω ηρεμήσει από τότε δεν είχα καταλάβει ότι επιβάρυνε πραγματικά το νευρικό μου σύστημα».

