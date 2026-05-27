Λασίθι: Ο Νίκος Κοκκίνης νέος Διοικητής των νοσοκομείων

Νέος διοικητής στα διασυνδεόμενα νοσοκομεία του νομού Λασιθίου αναλαμβάνει ο Νίκος Κοκκίνης, σύμφωνα με πληροφορίες που επιβεβαιώθηκαν πριν από λίγο, μετά και την αιφνιδιαστική απομάκρυνση της μέχρι πρότινος διοικήτριας Ευαγγελίας Φανούράκη με απόφαση του Υπουργείου Υγείας.

Οι πληροφορίες που κυκλοφορούσαν εδώ και ώρες για το πρόσωπο που θα αναλάβει τη διοίκηση των νοσοκομείων του Λασιθίου έκαναν λόγο για επιλογή στελέχους με μεγάλη εμπειρία στον χώρο της δημόσιας υγείας και της νοσοκομειακής διοίκησης. Τελικά, το όνομα που «κλείδωσε» είναι αυτό του Νίκου Κοκκίνη, ενός ανθρώπου με πολυετή παρουσία σε καίριες διοικητικές θέσεις στον χώρο της υγείας και με γνωστή διαδρομή από τη θητεία του στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου.

Μάλιστα, ο ίδιος ο κ. Κοκκίνης, σε επικοινωνία που είχε μαζί του το Ράδιο Κρήτη και το ekriti.gr επιβεβαίωσε τις πληροφορίες, τονίζοντας πως έχουν ήδη γίνει οι απαραίτητες επαφές και συζητήσεις με το αρμόδιο Υπουργείο προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία της τοποθέτησής του.

Η επίσημη ανακοίνωση αναμένεται το αμέσως επόμενο διάστημα.

Η αλλαγή διοίκησης έρχεται σε μια χρονική συγκυρία όπου τα νοσοκομεία του Λασιθίου βρίσκονται στο επίκεντρο έντονων συζητήσεων, τόσο για τα ζητήματα υποστελέχωσης όσο και για τη συνολική λειτουργία και αναδιοργάνωση των υπηρεσιών υγείας στην ανατολική Κρήτη.

