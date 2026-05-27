Χάρης Μαμουλάκης στο Ράδιο Κρήτη: Θα ανακοινώσω τις αποφάσεις μου στις 6 Ιουνίου

Το Σάββατο 6 Ιουνίου θα συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Νωρίτερα θα έχει συγκληθεί και η Πολιτική Γραμματεία του κόμματος.



Το είχε προαναγγείλει ο πρόεδρος Σωκράτης Φάμελλος ότι οι συνεδριάσεις θα γίνουν μετά τις ανακοινώσεις του κόμματος Τσίπρα ώστε να υπάρχουν όλα τα δεδομένα.

Ωστόσο βουλευτές και στελέχη του κόμματος καταλογίζουν στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ μεγάλη καθυστέρηση στη σύγκλιση των οργάνων και ότι αυτές οι κινήσεις θα έπρεπε να έχουν γίνει μήνες πριν.

Ανάμεσα σε αυτούς είναι και ο Βουλευτής Ηρακλείου του κόμματος Χάρης Μαμουλάκης ο οποίος σε συνέντευξή του στο Ράδιο Κρήτη και στη Ρένα Σημειαντωνάκη, δήλωσε ότι σέβεται τα όργανα του κόμματος και θα ανακοινώσει τις αποφάσεις του για το τι θα πράξει, στις 6 Ιουνίου.

Ερωτηθείς για την χθεσινή εκδήλωση στο Θησείο όπου παρουσιάστηκε το όνομα του κόμματος Τσίπρα, ο κ. Μαμουλάκης τη χαρακτήρισε ενδιαφέρουσα, ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί στην προσωπική του σχέση με τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος όπως είπε, λειτούργησε καταλυτικά και τον ενέπνευσε, ώστε να συμμετάσχει στις εκλογές.

Ο κ. Μαμουλάκης έκανε παράλληλα λόγο για ανάγκη πολιτικής αλλαγής ώστε να φύγει η κυβέρνηση Μητσοτάκη και μαζί της η διαφθορά, η διαπλοκή, τα σκάνδαλα και η καταβαράθρωση του εισοδήματος των πολιτών.

