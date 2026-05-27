Ουάσινγκτον: Ένας νεκρός και οκτώ τραυματίες μετά από βιομηχανικό ατύχημα
clock 14:53 | 27/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του, ενώ αρκετοί ακόμη τραυματίστηκαν από δυστύχημα που σημειώθηκε σήμερα σε εργοστάσιο της εταιρείας Nippon Dynawave Packaging Co. στην πόλη Λόνγκβιου της πολιτείας Ουάσινγκτον, στις βορειοδυτικές ΗΠΑ, σύμφωνα με όσα μεταδίδουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Το δυστύχημα σημειώθηκε σε δεξαμενή χημικών, με αποτέλεσμα πολλοί εργαζόμενοι να υποστούν εγκαύματα.

Το ιατρικό κέντρο PeaceHealth St. ⁠John στο Λόνγκβιου ανέφερε στο ABC πως εννέα τραυματίες διακομίστηκαν εκεί, εκ των οποίων ένας κατέληξε. Έξι νοσηλεύονται και δύο διακομίστηκαν σε άλλο νοσοκομείο, διευκρίνισε.

