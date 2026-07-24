Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων: Επιτάχυνση προμήθειας υλικών δακοκτονίας για προστασία παραγωγής

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προχωρά σε πολυετή προγραμματισμό για την προμήθεια των βασικών υλικών δακοκτονίας, με στόχο την έγκαιρη κάλυψη των αναγκών των Περιφερειακών Ενοτήτων και την αποφυγή καθυστερήσεων στην υλοποίηση του σχετικού προγράμματος.

Η διαδικασία ξεκινά φέτος εντός Ιουλίου, νωρίτερα σε σύγκριση με προηγούμενα έτη, όπου οι αντίστοιχες ενέργειες πραγματοποιούνταν τον Σεπτέμβριο ή ακόμη και τον Οκτώβριο.

Όπως δήλωσε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιάννης Ανδριανός, «Από την πρώτη στιγμή έθεσα ως προτεραιότητα να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για τα υλικά δακοκτονίας πολύ νωρίτερα από ό,τι συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια – και όχι για ένα χρόνο, αλλά για 2+1. Με συνεχή παρακολούθηση, συντονισμό και τη συστηματική δουλειά των υπηρεσιών του υπουργείου, η διαδικασία προχωρά φέτος, ήδη μέσα στον Ιούλιο».

Επιπλέον, σημείωσε ότι «για πρώτη φορά, προχωρήσαμε σε έναν απολύτως αναγκαίο πολυετή σχεδιασμό, ώστε να μη χρειάζεται κάθε χρόνο να ξεκινά η ίδια διαδικασία από την αρχή. Αυτό επιτρέπει να αποφεύγονται καθυστερήσεις που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την ελαιοπαραγωγή. Σταθερός μας στόχος είναι τα απαραίτητα υλικά να βρίσκονται έγκαιρα στις περιοχές όπου χρειάζονται, για την αποτελεσματική προστασία της παραγωγής, της ποιότητας του ελληνικού ελαιολάδου και του εισοδήματος των παραγωγών μας».

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΥΠΑΑΤ, ο σχεδιασμός προβλέπει τη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο διάρκειας δύο ετών, με δυνατότητα παράτασης για ακόμη ένα έτος. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 38.038.502 ευρώ, πλέον ΦΠΑ.

Με την Πράξη 201/2026 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η οποία κοινοποιήθηκε στο υπουργείο στις 22 Ιουλίου, διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχει κώλυμα για την υπογραφή έξι συμφωνιών-πλαίσιο σχετικά με την προμήθεια των βασικών υλικών δακοκτονίας, καθώς και των αντίστοιχων πρώτων εκτελεστικών συμβάσεων.

Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας απαιτείται η προσθήκη της προβλεπόμενης εξειδίκευσης στη ρήτρα αναπροσαρμογής των τιμών. Αμέσως μετά την υπογραφή των συμβάσεων, οι αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου θα πραγματοποιήσουν τους απαραίτητους ελέγχους για την τήρηση των τεχνικών και χημικών προδιαγραφών των υλικών.

Στη συνέχεια, τα υλικά θα διανεμηθούν στις Περιφερειακές Ενότητες για να καλυφθούν οι ανάγκες του φετινού προγράμματος δακοκτονίας. Η σύμβαση που αφορά το αυτοτελές τμήμα των δακοπαγίδων θα υποβληθεί εκ νέου στον προβλεπόμενο έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ