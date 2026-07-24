Αλέξης Καλοκαιρινός: Μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης η Κοινωνική Πολυδομή της Αγίας Αικατερίνης





Στις καθιερωμένες πολιτιστικές εκδηλώσεις «Αικατερίνεια 2026» παρευρέθηκε το βράδυ της Πέμπτης 23/7 ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός, μαζί με τους Αντιδημάρχους, Πολιτισμού Ρένα Παπαδάκη και Αθλητισμού Γιάννη Τσαπάκη. Τον Αλέξη Καλοκαιρινό, που συνοδευόταν από τη σύζυγό του Άση Λυγερού, υποδέχτηκαν θερμά στην πλατεία της Αγίας Αικατερίνης ο Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Μηνάς Μαυροειδής και μέλη του Συλλόγου.



Ο Αλέξης Καλοκαιρινός στον χαιρετισμό του εξήρε το έργο του Πολιτιστικού Συλλόγου και προχώρησε σε μια σημαντική ανακοίνωση για τη συνοικία, καθώς ξεκινά η διαδικασία ένταξης και υλοποίησης ενός εμβληματικού έργου: Της νέας Κοινωνικής Πολυδομής της Αγίας Αικατερίνης. Όπως τόνισε, πρόκειται για ένα πρωτοποριακό έργο κοινωνικής απόδοσης, μια δομή που θα λειτουργεί ως Κέντρο Προστασίας για τις ευάλωτες ομάδες προσφέροντας στήριξη σε παιδιά, σε γυναίκες που έχουν ανάγκη προστασίας, αλλά και σε κάθε δημότη, μετατρέποντας την Αγία Αικατερίνη σε σημείο αναφοράς για ολόκληρο το Ηράκλειο. «Αυτό το έργο, που αποτελούσε όραμα του Προέδρου του Συλλόγου Μηνά Μαυροειδή, υιοθετήθηκε από την τοπική κοινωνία και τον Δήμο και πλέον ξεπερνά τα γραφειοκρατικά εμπόδια και μπαίνει σε έναν ξεκάθαρο δρόμο υλοποίησης», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Δήμαρχος Ηρακλείου.



Παράλληλα, ο Αλέξης Καλοκαιρινός υπογράμμισε τη διαρκή αναβάθμιση της περιοχής μέσα από τη διαχρονική συνέργεια των δημόσιων φορέων και των κατοίκων και καταλήγοντας τόνισε ότι η Αγία Αικατερίνη αποτελεί πρότυπο κοινότητας και φωτεινό παράδειγμα για όλες τις συνοικίες του Ηρακλείου: «Σας ευχαριστώ για την συμμετοχή σας στην ζωή αυτής εδώ της Κοινότητας, που είναι και ένα παράδειγμα για άλλες συνοικίες της πόλης μας. Είναι μια πραγματικότητα που καρποφορεί και θα συνεχίσει να καρποφορεί με τον σπόρο που έσπειρες εσύ Μηνά και οι συνεργάτες σου, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Είμαι σίγουρος ότι η ανταπόκριση που βρίσκει θα αποδώσει και για την συνοικία αλλά και για το όλο το Ηράκλειο. Να είστε καλά, να περάσετε όλοι καλά, να ανταμώνουμε πάντα και να έχουμε κάτι καλό να πούμε, να σκεφτούμε και να πραγματοποιήσουμε».



Ο Δήμαρχος Ηρακλείου πριν την έναρξη της θεατρικής παιδικής παράστασης «Αλήθεια ή ψέμα;», από το θεατρικό σχήμα «ΧΩΡΟΜΟΡΦΕΣ» απένειμε εκ μέρους του Πολιτιστικού Συλλόγου τιμητικούς επαίνους στον Διευθυντή, τις δασκάλες, τις μαθήτριες και τους μαθητές του 48ου Δημοτικού Σχολείου οι οποίοι κατέκτησαν την 1η θέση στον Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Ρομποτικής, Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας, στο πλαίσιο της Ολυμπιάδας Ρομποτικής 2026.

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