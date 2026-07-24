Ανακοινώθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα επιλογής Βρεφών και Νηπίων μέσω του Δήμου Ηρακλείου για το σχολικό έτος 2026-2027

Ανακοινώθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα επιλογής Βρεφών και Νηπίων για τη σχολική χρονιά 2026-2027 μέσω Δήμου για τους Βρεφονηπιακούς Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Ηρακλείου.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Διεύθυνσης Παιδείας, Πολιτισμού και Νέας Γενιάς-Τμήμα Προσχολικής Αγωγής, το επόμενο χρονικό διάστημα μετά και την λήψη των vouchers θα ακολουθήσει αναλυτική ενημέρωση για την περαιτέρω διαδικασία.
Τα αποτελέσματα μπορείτε να δείτε εδώ:https://www.heraklion.gr/municipality/municipality-press-releases/prosx24-7-2026.html
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