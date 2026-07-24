Πεζά: Παράκαμψη - "παγίδα" και έλλειψη σήμανσης προκαλούν χάος και κίνδυνο σοβαρού τροχαίου

Σοβαρούς κινδύνους για πεζούς και οδηγούς έεγγυμονεί το οδικό δίκτυο λίγο πριν από τον κόμβο των Πεζών.Η πρόσφατη δημιουργία μιας προσωρινής παράκαμψης, σε συνδυασμό με την πλήρη απουσία στοιχειώδους οδικής σήμανσης, έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής, καθώς ο κίνδυνος για την πρόκληση σοβαρού ή ακόμη και θανατηφόρου τροχαίου ατυχήματος αυξάνεται λεπτό προς λεπτό.

Το μέγεθος του προβλήματος αποτυπώνεται καθημερινά στο οδόστρωμα. Όπως κατήγγειλε στο ekriti.gr κάτοικος της περιοχής, δεκάδες ανυποψίαστοι οδηγοί, με προορισμό την Ιεράπετρα ή τη νότια Κρήτη, βρίσκονται ξαφνικά εγκλωβισμένοι μέσα στον οικιστικό ιστό.

Λόγω της έλλειψης κατευθυντήριων πινακίδων στην παράκαμψη, χάνουν την πορεία τους και καταλήγουν μαζικά έξω από το Δημαρχείο Αρχανών-Αστερουσίων, προσπαθώντας να κάνουν αναστροφή ή να βρουν διέξοδο.

"Η κατάσταση είναι ανεξέλεγκτη. Βλέπουμε οχήματα να μπαίνουν σε στενά και να ψάχνουν τον δρόμο για το Λασίθι, δημιουργώντας κυκλοφοριακό κομφούζιο", δηλώνει αγανακτισμένος.

Η σύγχυση αυτή, σε ένα σημείο όπου οι ταχύτητες των διερχόμενων οχημάτων είναι συχνά υψηλές, δημιουργεί τις ιδανικές συνθήκες για μια νέα τραγωδία στην άσφαλτο.

Όπως σημειώνει είναι επιτακτική ανάγκη να τοποθετηθούν φωτεινές και ευκρινείς προειδοποιητικές πινακίδες πριν από την είσοδο στην παράκαμψη και να υπάρξει σαφής διαγράμμιση που θα καθοδηγεί με ασφάλεια τους οδηγούς.

* Φωτογραφία αρχείου

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