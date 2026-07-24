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GOSSIP - LIFESTYLE

Μιχάλης Χατζηγιάννης: Πρόβλημα υγείας για τον τραγουδιστή

χατζηγιαννης
clock 18:00 | 24/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης θα τραγουδούσε σε γνωστό χώρο στην παραλία των Αγίων Θεοδώρων. Όμως η εμφάνιση του καλλιτέχνη δεν θα πραγματοποιηθεί, εξαιτίας ενός προβλήματος υγείας που αντιμετωπίζει και οι διοργανωτές ζήτησαν την κατανόηση του κοινού 

«Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, ότι το live με τον Χατζηγιάννη ακυρώνεται, λόγω προβλήματος υγείας του καλλιτέχνη. Όσοι έχουν προμηθευτεί τα εισιτήριά τους, μπορούν να λάβουν επιστροφή χρημάτων από το κατάστημα που τα προμηθεύτηκαν. Ευχαριστούμε για την κατανόηση», έγραφε η ανακοίνωση του beach bar.

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