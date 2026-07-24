Επίσημη επίσκεψη στην Ουάσιγκτον του προέδρου της Κίνας στις 24 Σεπτεμβρίου

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σήμερα ότι θα υποδεχτεί τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ στην Ουάσιγκτον στις 24 Σεπτεμβρίου.

Ο Τραμπ είπε ότι μεταξύ των θεμάτων που θα συζητήσουν οι δύο ηγέτες είναι και αυτό της τεχνητής νοημοσύνης. «Ο πρόεδρος Σι θα έρθει στις 24 Σεπτεμβρίου», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στους δημοσιογράφους. «Μιλήσαμε για την Τεχνητή Νοημοσύνη όταν ήμουν στο Πεκίνο και θα το συζητήσουμε ξανά», πρόσθεσε.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρολίν Λέβιτ, δήλωσε απ’ την πλευρά της, ο πρόεδρος Τραμπ αναμένεται να εκφράσει ανησυχίες, σχετικά με την κλοπή αμερικανικής τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης από την Κίνα.

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