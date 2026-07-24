"Πυρά" ΠΑΣΟΚ για τον ΒΟΑΚ: Μνημείο κυβερνητικής ανικανότητας που πληρώνουν οι πολίτες

Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για τη διαχείριση του έργου του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ) ασκούν με κοινή ανακοίνωσή τους οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής από την Κρήτη και ο υπεύθυνος του Τομέα Υποδομών του κόμματος, με αφορμή τη δημοσιοποίηση υπουργικής απόφασης που προβλέπει αποζημίωση έως 97 εκατ. ευρώ προς την εταιρεία «ΠΑΣΙΦΑΗ ΟΔΟΣ Α.Ε.» για το έργο ΣΔΙΤ Χερσόνησος – Νεάπολη.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η εξέλιξη αυτή αποτελεί συνέπεια της ελλιπούς προετοιμασίας του έργου, καθώς η σύμβαση υπογράφηκε το 2023 χωρίς να έχουν εξασφαλιστεί οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την άμεση έναρξη των εργασιών.

Όπως υποστηρίζουν, η αδυναμία του Δημοσίου να παραδώσει εγκαίρως τους χώρους κατασκευής οδήγησε σε παράταση 447 ημερών της προθεσμίας ολοκλήρωσης, μεταθέτοντας την παράδοση του έργου από τον Απρίλιο του 2027 στον Ιούλιο του 2028.

Οι βουλευτές επισημαίνουν ακόμη ότι το συνολικό δημοσιονομικό βάρος του έργου αυξάνεται σημαντικά, καθώς πέρα από το αρχικό κόστος της επένδυσης προστίθενται οι πληρωμές διαθεσιμότητας και πλέον η νέα αποζημίωση.

Καλούν, τέλος, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών να δώσει στη δημοσιότητα όλα τα στοιχεία που αφορούν τις αποζημιώσεις, τις πρόσθετες οικονομικές απαιτήσεις και το πραγματικό τελικό κόστος του έργου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η πρόσφατη δημοσιοποίηση της υπουργικής απόφασης για αποζημίωση έως 97 εκατ. ευρώ στην ΠΑΣΙΦΑΗ ΟΔΟΣ Α.Ε., Ιδιωτικό Φορέα Σύμπραξης του έργου ΣΔΙΤ Χερσόνησος–Νεάπολη του ΒΟΑΚ, επιβεβαιώνει με τον πιο επίσημο τρόπο όσα το ΠΑΣΟΚ–Κίνημα Αλλαγής, οι βουλευτές του στην Κρήτη και τα τοπικά του στελέχη είχαν εγκαίρως επισημάνει ότι, η ελλιπής προετοιμασία, η ανεπαρκής ωρίμανση και οι καθυστερήσεις στα μεγάλα έργα μετατρέπονται τελικά σε πρόσθετο κόστος για το Δημόσιο και τους πολίτες.

Η αποζημίωση δίνεται επειδή, μέσα στη σπουδή της κυβέρνησης να εμφανίσει προεκλογικά «υπογεγραμμένα» μεγάλα έργα, η σύμβαση του ΣΔΙΤ Χερσόνησος–Νεάπολη του ΒΟΑΚ υπογράφηκε στις 21-04-2023, χωρίς να έχουν διασφαλιστεί εγκαίρως οι βασικές προϋποθέσεις υλοποίησης. Το αποτέλεσμα ήταν το Ελληνικό Δημόσιο να βρεθεί για ακόμη μία φορά εκτεθειμένο, καθώς απέτυχε να παραδώσει εμπρόθεσμα τους χώρους κατασκευής του έργου.

Έτσι, η Προγραμματισμένη Ημερομηνία Διαθεσιμότητας Υπηρεσιών μετατέθηκε κατά 447 ημέρες, από τις 21 Απριλίου 2027 στις 11 Ιουλίου 2028, χωρίς υπαιτιότητα του Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης. Με απλά λόγια, το Δημόσιο δεν τήρησε εγκαίρως τις δικές του συμβατικές υποχρεώσεις και τώρα καλείται να πληρώσει το κόστος της καθυστέρησης. Η βιασύνη των προεκλογικών υπογραφών μετατρέπεται σήμερα σε αποζημίωση 97 εκατομμυρίων ευρώ, που θα επιβαρύνει τους φορολογούμενους.

Το πρόβλημα γίνεται ακόμη μεγαλύτερο αν δούμε το πραγματικό βάρος της σύμβασης. Το ΣΔΙΤ Χερσόνησος–Νεάπολη δεν επιβαρύνει το Δημόσιο μόνο με το κόστος επένδυσης. Με βάση τον επίσημο πίνακα συμβασιοποιημένων έργων ΣΔΙΤ, το κόστος επένδυσης ανέρχεται σε 340,7 εκατ. ευρώ, όμως η δημόσια χρηματοδοτική συμβολή και οι πληρωμές διαθεσιμότητας, που εκτείνονται έως το 2053, αθροίζονται σε περίπου 755 εκατ. ευρώ. Με τη νέα αποζημίωση, η ορατή δημοσιονομική επιβάρυνση προσεγγίζει πλέον τα 852 εκατ. ευρώ.

Αυτό δεν είναι μεμονωμένο περιστατικό. Είναι ο τρόπος με τον οποίο η κυβέρνηση διαχειρίζεται μεγάλα έργα, πρώτα ανακοινώνει συμβάσεις και φιέστες, χωρίς πλήρη ωρίμανση και χωρίς πραγματική διαφάνεια, και στη συνέχεια οι καθυστερήσεις, οι ελλείψεις και οι αστοχίες μετατρέπονται σε αποζημιώσεις, πρόσθετες χρηματοδοτήσεις και νέα βάρη για το Δημόσιο.

Η Κρήτη χρειάζεται έναν σύγχρονο, ασφαλή και ολοκληρωμένο ΒΟΑΚ. Δεν χρειάζεται όμως έργα που ξεκινούν με επικοινωνιακές κορδέλεςκαι πλημμελή προετοιμασία και καταλήγουν με λογαριασμούς εκατομμυρίων στους φορολογούμενους.

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών οφείλει να δώσει πλήρη στοιχεία για όλες τις αποζημιώσεις, τις πρόσθετες απαιτήσεις και το επικαιροποιημένο πραγματικό κόστος του έργου».

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