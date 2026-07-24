Τζων Τίκης: Πέθανε ο τραγουδιστής σε ηλικία 80 ετών

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Η Τζων Τίκης, που άφησε το δικό του αποτύπωμα στις αθηναϊκές πίστες τη δεκαετία του ’70 και του ’80, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών.

Τη δυσάρεστη είδηση γνωστοποίησαν οι κόρες του, Άντζελα και Αννίτα.

«I did it my way… Ο αγαπημένος μας πατέρας, έτσι έζησε τη ζωή του κι έτσι ακριβώς έφυγε από τη ζωή σήμερα…

Η αγάπη σας κι ο θαυμασμός σας, μέχρι την τελευταία του στιγμή, του έδινε δύναμη και κουράγιο…

Μπαμπάκα μας, καλό ταξίδι, η φωνή σου πάντα θα μας συντροφεύει όλους.

Σ’ αγαπάμε για πάντα.

Οι κόρες σου, Άντζελα κι Αννίτα», έγραψαν στη λεζάντα.

Ο Τζων Τίκης ξεκίνησε τη μουσική του διαδρομή αγγλοποιώντας το όνομά του και δημιουργώντας το συγκρότημα «John Tikis & the Playboys», με το οποίο γνώρισε τις πρώτες μεγάλες επιτυχίες και απέσπασε τον πρώτο του χρυσό δίσκο. Στη συνέχεια έγινε βασικός ερμηνευτής του συγκροτήματος «Λεβεντόπεδα», ερμηνεύοντας τόσο ξένο όσο και ελληνικό ρεπερτόριο.

Το 1974 επέστρεψε στην Ελλάδα και συνέχισε δυναμικά τη δισκογραφική του πορεία, πραγματοποιώντας εμφανίσεις στα μεγαλύτερα νυχτερινά κέντρα της Αθήνας και συνεργαζόμενος με κορυφαία ονόματα του ελληνικού τραγουδιού. Παράλληλα, από το 1980 και για τέσσερα χρόνια παρουσίασε στην Αυστραλία την τηλεοπτική εκπομπή «Let’s Go Greek Endaxi», διατηρώντας στενούς δεσμούς με την ελληνική ομογένεια.

Το πρώτο του άλμπουμ στην Ελλάδα κυκλοφόρησε το 1974 από τη Sonora με τίτλο «Τζων Τίκης», ενώ συνολικά η δισκογραφία του αριθμεί 17 άλμπουμ, με τελευταίο το «Άσε την αγάπη οδηγό».

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