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ΚΡΗΤΗ

Τα «αγκάθια» του ΕΣΥ που δεν βελτιώνονται στα νοσοκομεία

Νοσοκομείο
clock 16:50 | 24/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Παρά το γεγονός ότι οι ασθενείς συνεχίζουν να βαθμολογούν τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας μέσω SMS μετά το εξιτήριό τους, τα σοβαρά λειτουργικά προβλήματα στα δημόσια νοσοκομεία παραμένουν άλυτα.

Το ψηφιακό σύστημα αξιολόγησης του υπουργείου Υγείας, το οποίο τέθηκε σε εφαρμογή από το περασμένο καλοκαίρι για όσους νοσηλεύτηκαν έστω και για μία ημέρα, επιβεβαιώνει ότι οι καταγεγραμμένες ελλείψεις δεν έχουν βελτιωθεί.

Τα στοιχεία αναδεικνύουν ξεκάθαρα τα σημεία που απαιτούν άμεσες και στοχευμένες διορθωτικές κινήσεις. Αν και τα ευρήματα είναι γνωστά, οι διοικήσεις των νοσοκομείων δεν έχουν καταφέρει να δώσουν λύσεις σε τρεις βασικούς τομείς.

Η ποιότητα του φαγητού παραμένει στο στόχαστρο των νοσηλευόμενων, με την τελευταία μέτρηση να δείχνει ότι το 51% των ασθενών αποκόμισε αρνητική εικόνα. Περίπου 3 στους 10 εκφράζουν δυσαρέσκεια για την καθαριότητα τόσο εντός των θαλάμων όσο και στους κοινόχρηστους χώρους.

Ωστόσο, το πλέον κρίσιμο ζήτημα παραμένει η υποστελέχωση και 4 στους 10 ασθενείς θεωρούν ότι το νοσηλευτικό προσωπικό δεν επαρκεί, ένα πρόβλημα που επιμένει οριζόντια σε όλες τις δομές του ΕΣΥ. Η έλλειψη προσωπικού αφορά όλα τα τμήματα και τις υπηρεσίες των νοσοκομείων και επηρεάζει στον σύνολο, την λειτουργία τους δημιουργώντας πολλά προβλήματα σε όλους τους τομείς.

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