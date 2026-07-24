Ελιά Πεδιάδος: "Φοράει" τα γιορτινά της για τον Πολιούχο Άγιο Παντελεήμονα

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Με κάθε επισημότητα και εκκλησιαστική μεγαλοπρέπεια αναμένεται να τιμηθεί και φέτος η μνήμη του Αγίου Παντελεήμονος στην Ελιά Πεδιάδος, καθώς η τοπική κοινότητα προετοιμάζεται πυρετωδώς για τη μεγάλη ετήσια πανήγυρη του Πολιούχου της.

Το διήμερο 26 και 27 Ιουλίου 2026, η καρδιά της κωμοπόλεως θα χτυπά στον Ιερό Ναό του Αγίου, με ένα πλούσιο λατρευτικό πρόγραμμα που ανακοίνωσε το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο της Ενορίας και το οποίο αναμένεται να προσελκύσει πλήθος πιστών και προσκυνητών από ολόκληρο τον Νομό Ηρακλείου.

Το πρόγραμμα των Ιερών Ακολουθιών

Οι θρησκευτικές εκδηλώσεις θα ξεκινήσουν την Κυριακή 26 Ιουλίου, παραμονή της εορτής. Στις 7:30 μ.μ. θα τελεστεί ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός μετ' αρτοκλασίας, στον οποίο θα προεξάρχει ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης π. Βαρθολομαίος Βογιατζόγλου, Πρωτοσύγκελος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

Αμέσως μετά, θα πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη πάνδημη λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος του Αγίου Παντελεήμονος. Η πομπή θα διέλθει από τους κεντρικούς δρόμους της Ελιάς, με τη συμμετοχή των τοπικών αρχών, πολιτιστικών φορέων και των κατοίκων της περιοχής.

Την κυριώνυμο ημέρα, Δευτέρα 27 Ιουλίου, οι ακολουθίες θα ξεκινήσουν νωρίς το πρωί.

Στις 7:15 π.μ. θα ψαλεί ο Όρθρος της Εορτής και στη συνέχεια θα τελεστεί η Πανηγυρική Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κ. Μεθοδίου.

Οι εορτασμοί θα ολοκληρωθούν το απόγευμα της ίδιας ημέρας.

Στις 7:30 μ.μ. θα ψαλεί ο Μεθέορτος Εσπερινός, τον οποίο θα διαδεχθεί το καθιερωμένο Κτιτορικό Μνημόσυνο.

Οι ακολουθίες αυτές θα έχουν ιδιαίτερο συγκινησιακό χαρακτήρα, καθώς θα φιλοξενηθούν στον ιστορικό μικρό (παλαιό) ναό του Αγίου Παντελεήμονος.

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Ένας θεσμός πίστης και παράδοσης

Η πανήγυρις του Αγίου Παντελεήμονος αποτελεί το σημαντικότερο θρησκευτικό και κοινωνικό γεγονός της χρονιάς για την Ελιά. Είναι μια ευκαιρία επανασύνδεσης για τους απανταχού Ελιώτες, αλλά και μια ζωντανή εκδήλωση της πλούσιας κρητικής παράδοσης που κρατά αναλλοίωτο τον χαρακτήρα της μέσα στον χρόνο.

Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα προς όλους τους χριστιανούς να προσέλθουν και να λάβουν την ευλογία του Θαυματουργού και Ιαματικού Αγίου.

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