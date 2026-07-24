Μαντλίν Μακάν: Συνελήφθη ο βασικός ύποπτος για την εξαφάνιση της -Ήρθε στα χέρια με αστυνομικούς

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Ο Κρίστιαν Μπρούκνερ, ο βασικός ύποπτος στην υπόθεση εξαφάνισης της μικρής Μαντλίν Μακάν, κατηγορείται ότι ενεπλάκη σε επεισόδιο με αστυνομικές αρχές έξω από σουπερμάρκετ στη Γερμανία.

Γερμανία: Δικαστική απόφαση επιτρέπει στον ύποπτο για την εξαφάνιση της Μαντλίν Μακάν να φύγει από τη χώρα

Το περιστατικό σημειώθηκε στην πόλη Κίελο στις 6 Ιουνίου και είχες ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός αστυνομικού.

Το επεισόδιο και ο τραυματισμός αστυνομικού

Ο Μπρούκνερ, ο οποίος ουδέποτε έχει κατηγορηθεί επισήμως για την υπόθεση του 2007 και δηλώνει αθώος μέχρι σήμερα, βρισκόταν υπό 24ωρη αστυνομική παρακολούθηση από τη στιγμή της αποφυλάκισής του πέρυσι, με τις αρχές να καταγράφουν κάθε του κίνηση.

Σύμφωνα με το γερμανικό περιοδικό Der Spiegel, το επεισόδιο συνέβη όταν ο Μπρούκνερ αρνήθηκε να παραδώσει το κινητό του τηλέφωνο στους αστυνομικούς, μόλις εκείνοι αντιλήφθηκαν ότι τους φωτογραφίζει.

«Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής παρέμβασης, σημειώθηκε σωματική επίθεση ή πράξη αντίστασης κατά των αστυνομικών οργάνων», δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Οι εμπλεκόμενοι αστυνομικοί φαίνεται πως δεν ανήκαν στην ομάδα που είχε αναλάβει την παρακολούθηση του Μπρούκνερ και βρέθηκαν στο σημείο τυχαία.

Μάλιστα, ένας από αυτούς τραυματίστηκε στο γόνατο κατά τη διάρκεια της συμπλοκής.

Από την πλευρά του, ο δικηγόρος του Μπρούκνερ, Φίλιπ Μαρκουόρτ, επιβεβαίωσε το συμβάν, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι η αντίδραση της αστυνομίας ήταν υπερβολική.

«Η φωτογραφία λήφθηκε από απόσταση μεγαλύτερη των 40 μέτρων και ήταν αβλαβής», δήλωσε, προσθέτοντας: «Αυτό ισοδυναμεί με δίωξη ενός αθώου ανθρώπου».

Σημειώνεται ότι ο καταδικασμένος παιδεραστής είχε τεθεί υπό έρευνα από την αστυνομία του Κιέλου και τον Απρίλιο για έναν καβγά στον οποίο ενεπλάκη ένας Βρετανός υπήκοος.

Η δικαστική διαμάχη για την 24ωρη παρακολούθηση

Το περιστατικό αυτό έρχεται λίγες εβδομάδες μετά τις αποκαλύψεις της εφημερίδας The Sun, σύμφωνα με τις οποίες η 24ωρη παρακολούθησή του -η οποία αποσκοπούσε τόσο στην προστασία του κοινού όσο και στην προστασία του ίδιου από πιθανές επιθέσεις αυτοδικίας- πρόκειται να καταργηθεί, καθώς δικαστήριο έκρινε ότι δεν απαιτείται πλέον.

Ωστόσο, ο Μπρούκνερ αναμένεται να συνεχίσει να φέρει ηλεκτρονικό βραχιολάκι επιτήρησης.

Οι αστυνομικές αρχές έχουν ήδη ασκήσει έφεση κατά της απόφασης, με αποτέλεσμα η φύλαξη να παραμένει σε ισχύ μέχρι την τελική δικαστική ετυμηγορία.

Το βαρύ ποινικό μητρώο

Ο Γερμανός υπήκοος έχει πολλαπλές καταδίκες στο παρελθόν για σεξουαλικά εγκλήματα και άλλες αξιόποινες πράξεις, όπως κλοπές, διακίνηση ναρκωτικών, επιθέσεις και σεξουαλική κακοποίηση παιδιών.

Πρόσφατα αποφυλακίστηκε αφού εξέτισε ποινή κάθειρξης επτά ετών για τον βιασμό μιας Αμερικανίδας συνταξιούχου στην Πράια ντα Λουζ της Πορτογαλίας.

Κανονικά θα έπρεπε να βρίσκεται στη φυλακή αυτή τη στιγμή για τη λεκτική επίθεση σε σωφρονιστικό υπάλληλο το 2023, όμως η δίκη που θα μπορούσε να οδηγήσει σε νέα φυλάκισή του ακυρώθηκε την περασμένη εβδομάδα — αφήνοντάς τον ελεύθερο να μετακινείται με το ποδήλατό του.

Το χρονικό της εξαφάνισης

Η μόλις 3 ετών Μαντλίν Μακάν εξαφανίστηκε από το θέρετρο Ocean Club στην Πράια ντα Λουζ της Πορτογαλίας στις 3 Μαΐου 2007, ενώ βρισκόταν σε διακοπές με την οικογένειά της.

Ο Μπρούκνερ κατονομάστηκε ως ο βασικός ύποπτος για την εξαφανισμένη ανήλικη το 2020 από τη γερμανική αστυνομία, η οποία κατάφερε να επιβεβαιώσει ότι το κινητό του τηλέφωνο βρισκόταν κοντά στο συγκρότημα διαμερισμάτων όπου διέμενε η οικογένεια Μακάν την περίοδο της εξαφάνισης.

Η Βρετανική Μητροπολιτική Αστυνομία πιέζει ώστε ο ύποπτος να παραπεμφθεί σε δίκη στη Βρετανία για την απαγωγή και τη δολοφονία του κοριτσιού, επιδιώκοντας να απαγγείλει κατηγορίες πριν από τη συμπλήρωση 20 ετών από την εξαφάνισή της την επόμενη χρονιά.

Ωστόσο, η γερμανική κυβέρνηση επικαλείται αυστηρούς κανόνες που εμποδίζουν την έκδοση υποίκων σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς η έκδοση επιτρέπεται μόνο μεταξύ κρατών-μελών της ΕΕ μέσω του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης.

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