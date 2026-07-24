«Ανυφαντοξομπλιάσματα Ελούντας 2026»: 25 και 26 Ιουλίου - Ένα διήμερο αφιερωμένο στην κρητική παράδοση

Στην καρδιά του καλοκαιριού, εκεί όπου η μνήμη συναντά την παράδοση και η θάλασσα αγκαλιάζει την ιστορία, τα «Ανυφαντοξομπλιάσματα Ελούντας 2026» ανοίγουν την αγκαλιά τους και σας προσκαλούν σε ένα διήμερο αφιερωμένο στην κρητική ψυχή, την καθημερινότητα του χθες και τις γεύσεις που ενώνουν τις γενιές.



Σάββατο 25 Ιουλίου - Ώρα :20:30



Στην αίθουσα «Δημήτριος Αρναουτάκης» του Κοινοτικού Καταστήματος.



Η πρώτη βραδιά είναι αφιερωμένη στην Ελούντα μιας άλλης εποχής. Μέσα από την ομιλία με θέμα «Η καθημερινότητα στην Ελούντα του χθες» η λαογράφος - επίτιμο μέλος του Παγκρήτιου Λαογραφικού Συλλόγου και μέλος του Our Gastronomy – κ. Ελένη Κουκουλάκη, θα μας ταξιδέψει στις μνήμες, τις συνήθειες και τις ιστορίες των ανθρώπων του τόπου δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην παραδοσιακή κουζίνα και στις γεύσεις που σημάδεψαν την καθημερινή ζωή.



Θα λειτουργεί επίσης έκθεση οικιακών σκευών του προηγούμενου αιώνα - μια ζωντανή μαρτυρία της λαϊκής παράδοσης και του σπιτικού βίου.



Ξεχωριστή θέση στις εκδηλώσεις κατέχει το αφιέρωμα στον Νίκο Φιλιππάκη, με την έκθεση «Τα Καραβάκια της Σπιναλόγκας», ένα συγκινητικό ταξίδι στην ιστορία και τη μνήμη του τόπου.



Η βραδιά θα κορυφωθεί με παραδοσιακή μουσική και τραγούδι από τους μουσικούς Μανώλη Κοκολάκη, Νάσο Μουταφτίδη και Δαμιανό Μαυράκη.



Κυριακή 26 Ιουλίου - Ώρα : 20:00



Μετά το προσκύνημα στον Άγιο Παντελεήμονα της Σπιναλόγκας, η πλατεία του χωριού γεμίζει αρώματα, γεύσεις και μουσικές. Παραδοσιακά μαγειρέματα από στεριά και θάλασσα θα αναβιώσουν συνταγές και γεύσεις που πέρασαν από γενιά σε γενιά, προσφέροντας σε όλους μια αυθεντική εμπειρία της κρητικής γαστρονομικής παράδοσης.



Η έκθεση «Τα Καραβάκια της Σπιναλόγκας» θα συνεχίσει να ταξιδεύει τους επισκέπτες στον χρόνο, ενώ τη μουσική σκυτάλη θα πάρουν οι Μάνος Λουκάκης, Δημήτρης Κοκολάκης και Παύλος Κουτουλάκης, προσκαλώντας μικρούς και μεγάλους σε ένα αυθεντικό κρητικό γλέντι.



Σας περιμένουμε όλους να ανταμώσουμε, να θυμηθούμε, να γευτούμε, να τραγουδήσουμε και να γιορτάσουμε μαζί την παράδοση, την ιστορία και την ψυχή της Ελούντας, σε δύο βραδιές γεμάτες μνήμες, μουσική και αγάπη για τον τόπο μας.



Οργάνωση : Δήμος Αγίου Νικολάου – Σύλλογος Γυναικών Υφαντριών Ελούντας «Η Πορφύρα»

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