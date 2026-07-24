Ανώγεια: Το ερευνητικό εργαστήριο Periplus στο Γεωπάρκο του Ψηλορείτη

Μια διεθνής ομάδα από ταλαντούχους σχεδιαστές προϊόντων, αρχιτέκτονες και καλλιτέχνες, επιλεγμένοι από μερικά από τα σημαντικότερα πανεπιστήμια του κόσμου, έχουν έρθει στην Κρήτη για να ερευνήσουν τις δυνατότητες που προέρχονται από την πραγματική κυκλική οικονομία. Η παραπάνω δράση χρησιμοποιεί καινοτόμες μεθόδους για να αξιοποιήσουν παράλληλα τον υλικό πολιτισμό και τις παραδόσεις του τόπου.

Με έμπνευση από αυτά και τη μοναδικότητα της τοπικής φύσης, πειραματίζονται και δημιουργούν πρωτότυπα υλικά και λογικές προσέγγισης για την πρωτογενή επιχειρηματικότητα και τη διαχείριση του σημαντικού και ιδιαίτερου υλικού και πολιτιστικού πλούτου της περιοχής.

Η ερευνητική ομάδα θα παρουσιάσει τη δουλειά της στη φιλόξενη Εστία / Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ανωγείων την Τετάρτη 29 Ιουλίου στις 19:00 μ.μ.

Το εργαστήριο αυτό είναι μια ενέργεια του μη κερδοσκοπικού οργανισμού “The Periplus Project”, που υποστηρίζεται από το Δήμο Ανωγείων και το Παγκόσμιο Γεωπάρκο UNESCO Ψηλορείτη, με την πολύπλευρη συμβολή της Σχολής Υφαντικής Ανωγείων και του κέντρου Υφαντικής Ανωγείων, του Γυμνασίου και Λυκείου Ανωγείων, καθώς και επιχειρήσεων και δημοτών της ευρύτερης περιοχής του γεωπάρκου, που στοχεύει μέσα από τη διοργάνωση καινοτομικών δράσεων να προωθήσει σε ένα ευρύ κοινό τις απεριόριστες δυνατότητες που προσφέρει η δημιουργικότητα στην πνευματική και επαγγελματική εξέλιξη.

Για να βλέπετε καθημερινά για την εξέλιξη του project μπορείτε να παρακολουθείτε τα stories στο instagram στο @periplusworkshops.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία και από κοντά γνωριμία με αυτή την απόλυτα πρωτοποριακή για τον ελληνικό χώρο δράση, που λειτουργεί με ανοιχτή λογική προς κάθε ενδιαφερόμενο, μπορείτε να επικοινωνείτε με τον επικεφαλής του project στην Κρήτη, Designer Δημήτρη Σκουρογιάννη [email protected] και την υπεύθυνη επικοινωνίας Έλλη Σκουρογιάννη 6970333350.

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