ΤΕΤ.27 Μαΐ 2026 15:37
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
GOSSIP - LIFESTYLE
Πέτρος Συρίγος: Σοβαρό τροχαίο ατύχημα για τον συνεργάτη της Κατερίνας Καινούργιου
συ
clock 15:00 | 27/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

O Πέτρος Συρίγος  είχε ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα που τον κράτησε μακριά από το πλατό της Κατερίνας Καινούργιου. Η παρουσιάστρια αποκάλυψε πως  καθώς έφευγε από την εκπομπή ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά, χωρίς όμως να διατρέχει κάποιον κίνδυνο.

«Ήμουν με τη μηχανή και πέρασε ένας από ένα stop με αποτέλεσμα να καρφωθώ επάνω του. Δεν τον πρόλαβα αρκετά. Πάλι καλά εκσφενδονίστηκα και δεν κόλλησα πάνω στο αυτοκίνητο. Δεν ξέρω τι γίνεται με τα πλευρά μου. Έχω σπάσει τους δύο καρπούς στα χέρια μου.

Είναι ότι χειρότερο μπορούσα να πάθω με την χειρωνακτική εργασία που κάνω. Ακούω ότι λένε οι γιατροί, ελπίζω να επανέλθω σύντομα. Παλεύω ακόμα και στην τουαλέτα να πάω, ακόμα και να πιώ νερό. Φορούσα και μπουφάν και κράνος και με έσωσαν», είπε ο ίδιος μιλώντας τηλεφωνικά στην εκπομπή

Διαβάστε επίσης 

Νταϊφά: «Δούλευα με περούκα όσο έδινα μάχη με τον καρκίνο»

Παπαϊωάννου: "Γυναίκες στην ηλικία της μητέρας μου έγραφαν ότι είναι αντιαισθητικό να χορεύω με την κοιλιά έξω"

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Σεφ Κατερίνα Καινούργιου
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis