Πέτρος Συρίγος: Σοβαρό τροχαίο ατύχημα για τον συνεργάτη της Κατερίνας Καινούργιου

O Πέτρος Συρίγος είχε ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα που τον κράτησε μακριά από το πλατό της Κατερίνας Καινούργιου. Η παρουσιάστρια αποκάλυψε πως καθώς έφευγε από την εκπομπή ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά, χωρίς όμως να διατρέχει κάποιον κίνδυνο.

«Ήμουν με τη μηχανή και πέρασε ένας από ένα stop με αποτέλεσμα να καρφωθώ επάνω του. Δεν τον πρόλαβα αρκετά. Πάλι καλά εκσφενδονίστηκα και δεν κόλλησα πάνω στο αυτοκίνητο. Δεν ξέρω τι γίνεται με τα πλευρά μου. Έχω σπάσει τους δύο καρπούς στα χέρια μου.

Είναι ότι χειρότερο μπορούσα να πάθω με την χειρωνακτική εργασία που κάνω. Ακούω ότι λένε οι γιατροί, ελπίζω να επανέλθω σύντομα. Παλεύω ακόμα και στην τουαλέτα να πάω, ακόμα και να πιώ νερό. Φορούσα και μπουφάν και κράνος και με έσωσαν», είπε ο ίδιος μιλώντας τηλεφωνικά στην εκπομπή

