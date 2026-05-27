Συγκλόνισε ο Τραϊανός Δέλλας στον επικήδειό του στο τελευταίο αντίο στη Γωγώ Μαστροκώστα

Συγγενείς και φίλοι αποχαιρέτισαν σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης τη Γωγώ Μαστορκώστα που έφυγε από τη ζωή από καρκίνο, στα 56 της χρόνια. Ο Τραϊανός Δέλλας ξεκινώντας τον λόγο του στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στο Ελληνικό αναφέρθηκε εμφανώς συγκινημένος για τη μάχη της συζύγου του με τον καρκίνο.

«Άγγελε μου, αγάπη μου, έτσι με φώναζες, έτσι με αποκαλούσες παντού. Ο φύλακας άγγελός μου έλεγες. Στα 50 μου γενέθλια όταν ήμουν μόνος στο δωμάτιο του νοσοκομείο, όταν σε πήραν για την εντατική, λύθηκαν όλα ξαφνικά μέσα στο μυαλό μου. Εσύ ήσουν άγγελος και όχι εγώ, εσύ ήρθες στη ζωή μου για να μου μάθεις πράγματα. Πόσο μικρός ήμουν μπροστά σου, με τη δική σου επιμονή με όλα αυτά που είχες περάσει. Η ομορφιά και η λάμψη σου μόνο σε άγγελο παραπέμπουν. Αυτό είναι μία ακόμη απόδειξη ότι εσύ ήσουν άγγελος και όχι εγώ. Μου έριχνες στάχτη όλα αυτά τα χρόνια για να μην μπορώ να σε καταλάβω». Σε άλλο σημείο είπε για την εκλιπούσα σύζυγό του: «Ξεκουράσου αγάπη μου γιατί έχεις κουραστεί πολύ» και κλείνοντας της αφιέρωσε ένα κομμάτι που τραγουδούσαν μαζί, το οποίο λέει «πάλι σε εσένα θα ερχόμουν, πάλι εσένα θα ερωτευόμουν», ήταν τα λόγια του.

Ιδιαίτερα συγκινητικά ήταν τα λόγια και της κόρης της Γωγώς Μαστροκώστα, Βικτώριας λέγοντας για τη μητέρα της: «Η μαμά μου έζησε τη ζωή της με χαμόγελο και περηφάνια. Αγάπησε βαθιά, έδωσε δύναμη σε όλους μας ξεχωριστά και πάλεψε με χαμόγελο, όχι με φόβο. Μου έμαθες να αγαπάω, να σέβομαι, να σκέφτομαι τον άλλον. Μαζί με τον μπαμπά μου έδειξες τι σημαίνει να έχεις αξίες. Τώρα ξέρω πως θα είσαι παντού μαζί μου», τόνισε, μην μπορώντας να συγκρατήσει τη συγκίνησή της». Κλείνοντας τον επικήδειο, η Βικτώρια Δέλλα αφιέρωσε στη μητέρα της έναν στίχο γεμάτο συναίσθημα: «Αν υπάρχουνε άγγελοι, ο δικός μου είσαι εσύ. Και αν υπάρχει αγάπη, είσαι η μοναδική. Σ’ αγαπώ μαμά. Δεν σου λέω αντίο γιατί θα είσαι για πάντα μέσα μου».

