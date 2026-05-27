Δεν πέρασε η αναδιάρθρωση στη Super League
clock 13:53 | 27/05/2026
writer icon Επιμέλεια: Στέλιος Σβολιαντόπουλος

Δεν πέρασε η πρόταση 5 ΠΑΕ για αναδιάρθρωση της Super League που τέθηκε στο διοικητικό συμβούλιο της διοργανώτριας αρχής που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης.

Ετσι, οριστικά η Super League την επόμενη περίοδο θα γίνει με 14 ομάδες ενώ ΑΕΛ και Πανσερραϊκός αποχαιρετούν την κατηγορία.

Το θέμα τέθηκε σε ψηφοφορία και ήθελε τα 3/4 των 15 (από τη στιγμή που στην ψηφοφορία συμμετείχε και η ΕΠΟ) των ψήφων, ωστόσο έλαβε μόνο επτά.

Τους πέντε από τις ομάδες που είχαν θέσει το θέμα (ΑΕΛ, Αστέρας Aktor, Πανσερραϊκός, Παναιτωλικός και ΠΑΟΚ) ενώ υπέρ ψήφισαν ΕΠΟ και Λεβαδειακός.

Λευκό ψήφισε ο Ολυμπιακός και επτά ομάδες ψήφισαν κατά δηλαδή, ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ, ο Άρης, ο ΟΦΗ, ο Βόλος, ο Ατρόμητος και η Κηφισιά.

Οι πέντε με επιστολή τους επικαλούνταν τη βελτίωση των οικονομικών συνθηκών, που επιτρέπει, όπως υποστήριζαν, την αύξηση των ομάδων της κατηγορίας ζητούσαν την κατάργηση των πλέι οφ και πλέι άουτ, β) την αύξηση των ομάδων σε 16 από την αμέσως επόμενη αγωνιστική περίοδο και γ) τον μη υποβιβασμό ομάδων από το τρέχον πρωτάθλημα, της ΑΕΛ  δηλαδή και του Πανσερραϊκού.

