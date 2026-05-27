Τριήμερο Αγίου Πνεύματος: Καλοκαιρινές θερμοκρασίες έως 34°C

Με 30άρια θα κυλήσει η σημερινή ημέρα, όπως και η αυριανή, με το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος να κυλά με καλές για την εποχή θερμοκρασίες και λίγες βροχές προς τα ορεινά.

Την ίδια ώρα, η δυτική Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα πρώιμο και ιδιαίτερα έντονο κύμα ζέστης, το οποίο στοίχισε τη ζωή σε πάνω από 10 άτομα.

Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Αναστασία Τυράσκη πρόκειται για μια «κλασική κυκλοφορία» στην ανώτερη ατμόσφαιρα, με υψηλές πιέσεις και θερμές αέριες μάζες, που δημιούργησαν συνθήκες καύσωνα σε περιοχές της Ευρώπης οι οποίες δεν είναι συνηθισμένες σε τόσο υψηλές θερμοκρασίες, ειδικά από τον Μάιο. Παράλληλα, σημείωσε πως τέτοια φαινόμενα αναμένονται πλέον συχνότερα λόγω της κλιματικής αλλαγής.

Ο καιρός σήμερα Τετάρτη

Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα, αν και στα νότια τμήματα – κυρίως από το νότιο Ιόνιο έως τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα – παρατηρούνται τοπικές νεφώσεις.

Από το μεσημέρι και έπειρα θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες ή και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά της Ηπείρου, της δυτικής και κεντρικής Στερεάς, της Πελοποννήσου, αλλά και της Κρήτης. Πιθανότητα καταιγίδων υπάρχει και στα Δωδεκάνησα, λόγω έντονης αστάθειας στη νότια Τουρκία.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο θα είναι ασθενείς. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 28 με 30 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά ίσως ξεπεράσει ελαφρώς τους 30 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι έως 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 με 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται μεγαλύτερη αστάθεια τις θερμές ώρες της ημέρας, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες ή και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα γύρω ορεινά, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 30 βαθμούς.

Την Πέμπτη αναμένεται η πιο έντονη αστάθεια της εβδομάδας. Αν και η ημέρα θα ξεκινήσει με αίθριο καιρό, από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στους ορεινούς όγκους της χώρας. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί έως 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, αγγίζοντας τοπικά τους 32 βαθμούς.

Την Παρασκευή, νεφώσεις και τοπικές βροχές θα επηρεάσουν από το πρωί περιοχές της Χαλκιδικής, του βόρειου Αιγαίου, της Εύβοιας και της ανατολικής Στερεάς. Από το μεσημέρι η αστάθεια θα μετατοπιστεί κυρίως προς τη δυτική Ελλάδα και την Πελοπόννησο, όπου θα εκδηλωθούν μπόρες και καταιγίδες. Παράλληλα, θα ενισχυθούν οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο έως και τα 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα αρχίσει να υποχωρεί από τα βόρεια.

Ο καιρός το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος 2026

Το Σάββατο αναμένεται γενικά καλός καιρός, με λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις και περιορισμένη αστάθεια κυρίως στη δυτική Ελλάδα.

Ανάλογες συνθήκες θα επικρατήσουν και το υπόλοιπο τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, με ηλιοφάνεια, ασθενείς ανέμους και θερμοκρασίες κοντά στα φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή, δηλαδή γύρω στους 28 με 30 βαθμούς Κελσίου.

