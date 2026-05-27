Νέα υπόθεση «Πελικό« στη Γαλλία: «Με έκαιγε με τσιγάρο, με μαχαίρωνε στην πλάτη, ένιωθα νεκρή μέσα μου»

Δικαστήριο της νοτιοανατολικής Γαλλίας καταδίκασε τον 51χρονο τραπεζικό Γκιγιόμ Μπουτσί σε κάθειρξη 25 ετών για βασανιστήρια, βιασμούς και σεξουαλική εκμετάλλευση της πρώην συντρόφου του επί επτά ολόκληρα χρόνια.

Η υπόθεση θυμίζει έντονα τη φρίκη που έζησε η Ζιζέλ Πελικό στα χέρια του πρώην συζύγου της.

Μετά από τέσσερις και πλέον ώρες σύσκεψης των ενόρκων, η 42χρονη Λετίσια μητέρα τεσσαρων παιδιών, ξέσπασε σε κλάματα στο άκουσμα της ετυμηγορίας, ενώ ο κατηγορούμενος παρέμεινε απαθής.

Όπως κατέθεσε η ίδια από το 2015 έως το 2022 ζούσε υπό καθεστώς φόβου και ψυχολογικού ελέγχου, καθώς ο πρώην σύντροφός της την υπέβαλλε σε ξυλοδαρμούς, πράξεις κτηνοβασίας και κοπρολαγνείας, εγκαύματα και στραγγαλισμούς.

Παράλληλα την εξανάγκαζε να συνευρίσκεται με δεκάδες άνδρες, πολλούς από τους οποίους γνώριζε μέσω διαδικτύου, ενώ την υποχρέωνε να κρατά λίστα με τα ονόματά τους.

«Σταμάτησα να μετράω στους 487 άνδρες», δήλωσε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι ορισμένους τους είχε συναντήσει έως και δέκα φορές.

Στην κατάθεσή της περιέγραψε ότι αρχικά πίστεψε πως η αναφορά του συντρόφου της στον σαδομαζοχισμό αφορούσε «χτυπήματα και δεσίματα», όμως, όπως είπε, η κατάσταση εξελίχθηκε σε «καθαρή βία». Η ίδια υποστήριξε ότι ζούσε με τον συνεχή φόβο πως προσωπικά βίντεο και καταγραφές θα δημοσιοποιούνταν εάν επιχειρούσε να τον εγκαταλείψει. Ο Γάλλος τραπεζίτης βασάνιζε τη σύντροφό του για επτά ολόκληρα χρόνια, αναγκάζοντάς την μεταξύ άλλων να πίνει τα ούρα του και να γλείφει δημόσιες τουαλέτες - και προωθώντας την σε σχεδόν 500 «φίλους, συναδέλφους και αγνώστους», ακόμη και μέρες αφότου γέννησε την κόρη τους.

Ο ίδιος ο Μπουτσί παραδέχτηκε πολυάριθμες ενοχλητικές πράξεις — όπως στραγγαλισμούς, κτηνοβασίες και καψίματα— αλλά ισχυρίστηκε ότι επρόκειτο για «συναινετικά σεξουαλικά παιχνίδια», σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP). Κατέθεσε ότι η πρώην του συναινούσε και «δεν πίστευε ότι την πλήγωνε» - παρά τα μηνύματα που τον έδειχναν να απειλεί να τη σκοτώσει αν δεν ακολουθούσε τις διαταραγμένες εντολές του.

Η Λετίσια κατέθεσε ότι ζούσε σε «συνεχή φόβο» κατά τη διάρκεια της σχέσης τους μεταξύ 2015 και 2022 λόγω της κακοποίησης που «ήταν απλή και καθαρή βία» όπως είπε. «Σιγά σιγά, ένιωθα νεκρή μέσα μου. Με κάθε πρακτική που μου επιβαλλόταν, ένα κομμάτι του εαυτού μου που έσπαγε οριστικά», κατέθεσε μέσα σε δάκρυα στα μάτια, σύμφωνα με την Telegraph . Ο Μπούτσι της φέρθηκε σαν «σκλάβα» — και «σιγά σιγά» την ανάγκαζε να κοιμάται με άλλους άντρες, ξεκινώντας από την παραμονή των Χριστουγέννων του 2015 σε ένα πρατήριο καυσίμων σε αυτοκινητόδρομο, ενώ εκείνος άκουγε στο τηλέφωνο.

«Σταμάτησα να μετράω στους 487 άνδρες, πολλού εκ των οποίων είχα δει έως και 10 φορές», είπε για τους άνδρες, στους οποίους περιλαμβάνονταν «φίλοι, συνάδελφοι αλλά και άγνωστοι». Ο Μπουτσί την είχε εξαναγκάσει σε σεξουαλική πράξη με έναν οδηγό φορτηγού την επόμενη μέρα από την έξοδό της από το νοσοκομείο μετά τη γέννηση της κόρης τους το 2017. Δεν ήταν σαφές πόσα από τα τέσσερα παιδιά της ήταν με τον βασανιστή της.

Η Λετίσια, βοηθός φαρμακοποιού, πήγε στην αστυνομία το 2022, αφού φίλοι της την έπεισαν να καταγγείλει τη σύντροφό της. «Ζούσα με φόβο», είπε τον Ιανουάριο. «Υπήρχαν γροθιές. Με χτυπούσαν με σανίδα κοπής, με έκοβαν στην πλάτη με μαχαίρι. Συχνά αιμορραγούσα. Με έκαιγε επίσης με το τσιγάρο του. Μου έλεγε ότι ήμουν σκύλα, ένα σκουπίδι... Δεν με άφηνε να κοιμηθώ ή μου επέτρεπε να κοιμηθώ ελάχιστα. Έκανε ό,τι μπορούσε για να με συντρίψει», είπε στο Radio France.

