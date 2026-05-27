Πανελλαδικές 2026: «Ψυχική ηρεμία και αυτοπεποίθηση» το μήνυμα του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Κρήτης

Το μήνυμα του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης, Εμμανουήλ Καρτσωνάκη, για την έναρξη των Πανελλαδικών Εξετάσεων εστιάζει στην ψυχική ηρεμία, την αυτοπεποίθηση και την αναγνώριση της προσπάθειας των υποψηφίων.

Συγκεκριμένα και όπως αναφέρει:

Αγαπητοί υποψήφιοι και αγαπητές υποψήφιες των πανελλαδικών εξετάσεων,



Αγαπητοί εκπαιδευτικοί,



Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,

Με την έναρξη των Πανελλαδικών Εξετάσεων, θέλω να στείλω τις πιο θερμές ευχές μου σε όλα τα παιδιά μας που αυτές τις ημέρες δίνουν έναν σημαντικό αγώνα για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Ξέρω ότι ο δρόμος ως εδώ ήταν γεμάτος μόχθο, αφοσίωση, επιμονή, αγωνίες και προσωπικές θυσίες. Γνωρίζω, επίσης, ότι η περίοδος αυτή συχνά συνοδεύεται από άγχος. Σκεφτείτε, όμως, ότι τώρα είναι η στιγμή να δικαιωθεί η προσπάθειά σας και να αποδώσουν καρπούς οι κόποι σας.

Θέλω να θυμάστε πως η αξία σας δεν καθορίζεται από ένα γραπτό ή από μια βαθμολογία. Τα όνειρα, οι στόχοι και η πορεία της καθεμιάς και του καθενός είναι μοναδικά και δεν χωρούν σε αριθμούς και αποτελέσματα. Μπείτε στις αίθουσες με καθαρό μυαλό, ψυχραιμία και εμπιστοσύνη στον εαυτό σας.

Οι Πανελλαδικές είναι ένας σημαντικός σταθμός, όχι όμως το τέλος της διαδρομής. Η ζωή ανοίγει δρόμους



σε όσους συνεχίζουν να προσπαθούν και να ονειρεύονται. Θέλω, επίσης, να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες στους/στις εκπαιδευτικούς μας, που με συνέπεια και φροντίδα στέκεστε δίπλα στα παιδιά και τα υποστηρίζετε στην εκπαιδευτική τους πορεία.

Σας ευχαριστώ και για τη συμβολή σας στη στήριξη και την επιτυχή διεξαγωγή της εξεταστικής διαδικασίας. Με



επαγγελματισμό, ευαισθησία και αίσθημα ευθύνης, διασφαλίζετε την εγκυρότητα και την αξιοπιστία των εξετάσεων.



Καλή δύναμη εύχομαι και στους γονείς και κηδεμόνες, που όλο αυτό το διάστημα στηρίζετε με αγάπη και υπομονή την προσπάθεια των παιδιών σας, μοιράζεστε τις αγωνίες τους και τα συνοδεύετε σε αυτή τη διαδρομή.

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης κι εγώ προσωπικά, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Κρήτης, έχουμε φροντίσει για την



προετοιμασία των εξεταστικών κέντρων, ώστε οι εξετάσεις να διεξαχθούν ομαλά, με ασφάλεια και αξιοπιστία για τους 6.785 υποψηφίους και υποψήφιες του νησιού μας.

Παράλληλα, και φέτος λειτουργεί γραμμή υποστήριξης από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό των ΚΕΔΑΣΥ της Κρήτης, με στόχο τη στήριξη μαθητών, μαθητριών και γονέων/κηδεμόνων κατά τη διάρκεια αυτής της απαιτητικής περιόδου. Καλή επιτυχία σε όλες τις υποψήφιες και όλους τους υποψηφίους!

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Κρήτης - Εμμανουήλ Καρτσωνάκης

