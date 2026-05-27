Απεργία στην καρδιά της σεζόν - "Μη διανοηθούν να μας κατηγορήσουν ότι δυσφημούμε τον τουρισμό μας"

"Μη διανοηθούν να μας κατηγορήσουν ότι δυσφημούμε τον τουρισμό μας με την απεργία" δήλωσε στο Ράδιο Κρήτη και στη Ρένα Σημειαντωνάκη ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επισιτισμό Τουρισμό (ΠΟΕΕΤ) Γιώργος Χότζογλου, με αφορμή την πανελλαδική απεργιακή κινητοποίηση που θα πραγματοποιηθεί στις 24 Ιουνίου.

Ο κ. Χότζογλου έκανε λόγο για μία κατάσταση που "δεν πάει άλλο" και οι εργαζόμενοι αποφάσισαν να κατέβουν σε απεργία στην καρδιά της σεζόν, κάτι όχι ιδιαίτερα συνηθισμένο.

"Από τη μια η κυβερνητική αναλγησία, και από την άλλη η εργοδοτική παραβατικότητα σε συνδυασμό με τα χιλιάδες κενά δημιουργούν ένα εκρηκτικό κοκτέιλ που οδήγησε στην απόφαση" τόνισε, προσθέτοντας ότι το αίτημα για επέκταση του επιδόματος ανεργίας από τους 3 στους 5 μήνες εκκρεμεί ακόμα, την ώρα που οι εργαζόμενοι καλούνται να πληρώνουν εκκαθαριστικά της τάξης των 400 και 700 ευρώ!

Ιδιαίτερα επικριτικός ήταν ο κ. Χότζογλου για τη στάση του Υπουργείου Τουρισμού που απαξιώνει, οπως είπε, χρόνια τώρα τους εργαζόμενους. "Είμαστε πεπεισμένοι ότι δεν τους ενδιαφέρει καθόλου ο κλάδος μας"

Οργισμένος εμφανίστηκε ο κ. Χότζογλου και απέναντι στους τρεις Βουλευτές Ηρακλείου της ΝΔ που δεν έκαναν, όπως είπε, ούτε μία ερώτηση για την επέκταση του επιδόματος ανεργίας των ξενοδοχοϋπαλλήλων. "Πώς θα γυρίσουν στις εκλογές να ζητήσουν την ψήφο των εργαζομένων", αναρωτήθηκε.

Αναφορικά με τις συνθήκες εργασίας και τις απολαβές των εργαζομένων, ο κ. Χότζογλου είπε ότι η κυβέρνηση με την θέσπιση του 13ωρου έκανε ένα ακόμη δώρο τους εργοδότες ενώ για την ψηφιακή κάρτα εργασίας υπογράμμισε ότι αυτή δεν ισχύει αν... μια ξενοδοχειακή επιχείρηση είναι δηλωμένη ως υποκατάστημα μιας οποιαδήποτε άλλης επιχείρησης.

(ο πρόεδρος της ΠΟΕΕΤ Γιώργος Χότζογλου)

"Εχουμε αναφορές ακόμα και για λογισμικό που αλλάζει τα δεδομένα της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας", πρόσθεσε.

Ερωτηθείς για τους πάνω από 5.000 εργαζόμενους από τρίτες χώρες που εργάζονται φέτος στα ξενοδοχεία της Κρήτης, ο πρόεδρος της ΠΟΕΕΤ, αντέκρουσε το επιχείρημα των ξενοδόχων ότι οι μετακλητοί εργαζόμενοι αμοίβονται όπως οι έλληνες, και έκανε λόγο για υποβάθμιση και αλλοίωση του τουριστικού μας προϊόντος.

"Δεν έχω τίποτα με τους ξένους εργαζόμενους, είναι άνθρωποι που χρειάζονται τη δουλειά, έρχονται από μακρινές χώρες για να εργαστούν λίγους μήνες και επιστρέφουν στις πατρίδες τους. Το κόστος για τους εργοδότες είναι σαφώς μικρότερο", είπε, καταλήγοντας ότι ο ελληνικός τουρισμός χάνει την ταυτότητά του.

