Βελόπουλος: Στη βουλή η καθολική αντίδραση για τη δομή μεταναστών στις Μαλάδες Ηρακλείου

Σε κοινοβουλευτικό επίπεδο έχει μεταφερθεί το ζήτημα της καθολικής αντίθεσης των τοπικών φορέων και κατοίκων στη δημιουργία κλειστής δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στις Μαλάδες Ηρακλείου.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος κατέθεσε σχετική ερώτηση στη Βουλή

προς τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου.

Το κείμενο της ερώτησης:

Κύριε Υπουργέ,

Όπως ενημερωθήκαμε, η Συντονιστική Επιτροπή Φορέων και Κατοίκων του 3ου Δημοτικού Διαμερίσματος Ηρακλείου εκφράζει την καθολική και θεσμικά αποτυπωμένη αντίθεση της τοπικής κοινωνίας στη σχεδιαζόμενη δημιουργία δομής «μεταναστών» στην περιοχή των Μαλάδων.

Η θέση αυτή επιβεβαιώνεται από τις πρόσφατες ομόφωνες αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης και του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου, που έκριναν τη χωροθέτηση απολύτως ακατάλληλη.

Οι Μαλάδες αντιμετωπίζουν ήδη σοβαρά, χρόνια προβλήματα υποδομών, δικτύων και προσβασιμότητας, με αποτέλεσμα η φέρουσα ικανότητα της περιοχής να έχει εξαντληθεί. Μια τέτοια δομή θα επιβάρυνε ανεπανόρθωτα τον κοινωνικό ιστό, δημιουργώντας προβλήματα σε κατοίκους και φιλοξενούμενους.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός :

Προτίθεστε όπως μας αναφέρετε το σκεπτικό του υφ' μών Υπουργείου στη συγκεκριμένη τοποθεσία, παρακάμπτοντας τις ομόφωνες αρνητικές αποφάσεις των αυτοδιοικητικών οργάνων της ευρύτερης περιοχής;

Διατίθεστε όπως εντέλει προβείτε στην οριστική ακύρωση της δομής, δεδομένου ότι η εγκατάστασή της θα επιβάρυνε ανεπανόρθωτα τον κοινωνικό ιστό;

