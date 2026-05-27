ΤΕΤ.27 Μαΐ 2026 18:27
Κρήτη: Δύο συλλήψεις για ναρκωτικά - Τι βρήκαν οι αστυνομικοί
clock 16:47 | 27/05/2026
newsroom ekriti.gr

Συνελήφθησαν στα Χανιά από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος Χανίων δύο αλλοδαποί 25 και 45 ετών, κατηγορούμενοι για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών.  

Ειδικότερα, το απόγευμα της Δευτέρας 25.05.2026  αστυνομικοί πραγματοποίησαν έλεγχο στον 25χρονο στην κατοχή του οποίου βρέθηκε και κατασχέθηκε μικροποσότητα κάνναβης, την οποία όπως προέκυψε προμηθεύτηκε από τον 45χρονο.

Άμεσα εντοπίστηκε και συνελήφθη και ο 45χρονος στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πέντε συσκευασίες οι οποίες περιείχαν ακατέργαστη κάνναβη συνολικού βάρους 10,28 γραμμαρίων, το χρηματικό ποσό των 4.975 ευρώ ως προερχόμενα από παράνομες δραστηριότητες και δύο κινητά τηλέφωνα.

Η προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.

