Ο Τσίπρας θύμησε... Ανδρέα Παπανδρέου: Οι ομοιότητες που εντόπισε ο Νίκος Ευαγγελάτος (βίντεο)

Η πρόσφατη δημόσια εμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα για την παρουσίαση του νέου του κόμματος προκάλεσε έντονους συνειρμούς, με αναλυτές και ΜΜΕ να εντοπίζουν τρεις συγκεκριμένες ομοιότητες που παραπέμπουν ευθέως στον ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ, Ανδρέα Παπανδρέου

Η «μικρή Ήρα» ως άλλη «Αννούλα»:

Στο τέλος της εκδήλωσης, ένα μικρό κορίτσι ντυμένο στα λευκά, η Ήρα, ανέβηκε στη σκηνή και του πρόσφερε λουλούδια. Ο Αλέξης Τσίπρας τη σήκωσε στην αγκαλιά του, αναπαράγοντας τη θρυλική σκηνική κίνηση του Ανδρέα Παπανδρέου με τη μικρή Αννούλα στην προεκλογική συγκέντρωση του Συντάγματος το 1985

Η ανύψωση της Ιδρυτικής Διακήρυξης:

Κατά την παρουσίαση, ο κ. Τσίπρας κράτησε και επέδειξε το κείμενο της ιδρυτικής διακήρυξης του νέου κόμματος λίγο πάνω από το κεφάλι του. Η κίνηση αυτή, ο τρόπος κρατήματος και το σήκωμα του χεριού, αποτέλεσαν πιστό αντίγραφο της ιστορικής παρουσίασης της Διακήρυξης της 3ης Σεπτέμβρη από τον Ανδρέα Παπανδρέου το 1974.

Το «Ραντεβού με την Ιστορία»:

Η ρητορική και τα συνθήματα που χρησιμοποιήθηκαν, με αποκορύφωμα τη φράση για το «ραντεβού με την ιστορία», δανείζονται αυτούσια την πολιτική ορολογία και το επικοινωνιακό ύφος των χρυσών εποχών του ΠΑΣΟΚ.Όπως επισημάνθηκε σε τηλεοπτικές αναλύσεις, όπως στην εκπομπή του Νίκου Ευαγγελάτου, οι σκηνοθετημένες αυτές κινήσεις έχουν σαφή πολιτική σκοπιμότητα, στοχεύοντας στο συναίσθημα και τη σημειολογία της κεντροαριστερής βάσης.

