Πετρέλαιο: Η είδηση για τα Στενά του Ορμούζ που ρίχνει το αμερικανικό αργό κάτω από τα 89 δολάρια το βαρέλι

Ισχυρές πιέσεις δέχονται οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές, καθώς οι πληροφορίες περί επικείμενης συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για την αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ πυροδότησαν κύμα ρευστοποιήσεων, μετά από μήνες ακραίας ανησυχίας για την παγκόσμια προσφορά ενέργειας.



Το αμερικανικό αργό WTI υποχωρούσε το πρωί της Τετάρτης κατά περίπου 6%, πέφτοντας στα 88,53 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent κατέγραφε πτώση κοντά στο 5%, στα 94,91 δολάρια.



Το sell off ήρθε ύστερα από πληροφορίες της ιρανικής τηλεόρασης IRIB σύμφωνα με τις οποίες το Ιράν έχει αποδεχθεί προσχέδιο συμφωνίας, στη βάση του οποίου δεσμεύεται να αποκαταστήσει την κυκλοφορία πλοίων στα Στενά του Ορμούζ εντός διαστήματος ενός μηνός.

Δεν είναι ξεκάθαρο πόσο πρόσφατο είναι το προσχέδιο, που επικαλείται το IRIB, ούτε εάν οι ΗΠΑ έχουν επίσης αποδεχθεί όλους τους όρους του.

Άλλες βασικές προβλέψεις του προσχεδίου είναι η άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια και η αποχώρηση των πολεμικών πλοίων των ΗΠΑ από τα ύδατα γύρω από το Ιράν.





Στο προσχέδιο αναφέρεται επίσης πως Ιράν και Ομάν θα θέσουν σε εφαρμογή «μηχανισμό για την εποπτεία» της ναυσιπλοΐας στα Στενά. Αυτό το σημείο υπήρξε έως τώρα αγκάθι στις διαπραγματεύσεις, με τις ΗΠΑ να επιμένουν ότι η ναυσιπλοΐα θα πρέπει να είναι απολύτως ελεύθερη, χωρίς την όποια επιτήρηση.

Η αβεβαιότητα επιμένει



Η αγορά πετρελαίου βρίσκεται εδώ και τρεις μήνες σε κατάσταση νευρικής έντασης, καθώς ο πόλεμος με το Ιράν είχε εκτινάξει τα ασφάλιστρα κινδύνου και αναζωπυρώσει τους φόβους για ενεργειακό σοκ και νέα έξαρση του πληθωρισμού διεθνώς.

Τα Στενά του Ορμούζ θεωρούνται το σημαντικότερο ενεργειακό πέρασμα του πλανήτη, καθώς από εκεί διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας διακίνησης πετρελαίου.

Κάθε ένδειξη αποκλιμάκωσης λειτουργεί άμεσα καθησυχαστικά για τις αγορές, που τους τελευταίους μήνες κινούνταν υπό τη σκιά ενός παρατεταμένου ενεργειακού και γεωπολιτικού σοκ. Ωστόσο κανείς δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα ότι η πτωτική τάση θα έχει διάρκεια, αφού μία νέα πληροφορία θα μπορούσε να ανατρέψει και πάλι την εικόνα.

