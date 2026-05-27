Μπάσκετ: Ο Πέτγουεϊ συνεχίζει στο Ρέθυμνο

Το Ρέθυμνο Cretan Kings, με ιδιαίτερη χαρά, ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας για μια ακόμα χρονιά με τον πολύπειρο Power Forward Μπρέντ Πέτγουεϊ. Ένας από τους πλέον θεαματικούς και δημοφιλείς παίκτες της ελληνικής μπασκετικής οικογένειας, ο Μπρέντ αποτελεί κομβικό σημείο αναφοράς της ομάδας, συμβάλλοντας καθοριστικά στην πορεία μας τη σεζόν 2025-26. Ξεχώρισε για την αγωνιστική του ποιότητα, την ισχυρή προσωπικότητα που διαθέτει και το ήθος του, τόσο εντός όσο κι εκτός γηπέδου και θα συνεχίσει να φοράει την αγαπημένη του φανέλα και την νέα σεζόν στην National League2.

Μπρέντ σου ευχόμαστε μια ακόμα σεζόν με υγεία, θέαμα και καλό μπάσκετ!