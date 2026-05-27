Βουλή: Κοινή παρέμβαση ΣΥΡΙΖΑ-ΠΑΣΟΚ-Νέας Αριστεράς για τις «ψευδοεργολαβίες» και την ενοικίαση προσωπικού

Κοινό αίτημα για τη σύγκληση της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων κατέθεσαν οι βουλευτές -μέλη της Επιτροπής- του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής και της Νέας Αριστεράς, με αντικείμενο την εξέταση των καταγγελιών σωματείων εργαζομένων σχετικά με την καταχρηστική πρακτική των ψευδοεργολαβιών και της ενοικίασης προσωπικού.

Οι βουλευτές επισημαίνουν ότι σε μεγάλους εργασιακούς χώρους, όπως οι τράπεζες και η ΕΥΔΑΠ, αλλά και σε άλλες επιχειρήσεις, εργαζόμενοι που εμφανίζονται ως “εργολαβικοί”, “ενοικιαζόμενοι” ή “δανειζόμενοι”, εκτελούν την ίδια εργασία με το μόνιμο προσωπικό, υπό τις ίδιες συνθήκες και με την ίδια εργοδοτική εποπτεία, χωρίς όμως να απολαμβάνουν τα ίδια εργασιακά δικαιώματα και τις ίδιες αποδοχές.

Όπως τονίζεται στο αίτημα, πρόκειται για εργαζόμενους που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες των επιχειρήσεων, παραμένοντας ωστόσο σε καθεστώς δανεισμού, με χαμηλούς μισθούς, περιορισμένα δικαιώματα και χωρίς κάλυψη συλλογικών συμβάσεων. Οι βουλευτές κάνουν λόγο για πρακτικές που δημιουργούν συνθήκες εργασιακής ομηρίας και φθηνής, ευέλικτης εργασίας προς όφελος εργολάβων και εταιρειών.

Με το κοινό αίτημα που κατατέθηκε ζητούνται απαντήσεις σχετικά με την έκταση και τη λειτουργία των συγκεκριμένων πρακτικών στην αγορά εργασίας.

