Κρήτη: Έρχονται λιγότεροι Έλληνες για διακοπές - "Δεν αντέχει το πορτοφόλι τους"





Μια σαφή τάση οικονομίας και αναζήτησης πιο προσιτών λύσεων για τις φετινές καλοκαιρινές αποδράσεις αποτυπώνει η πρόσφατη έρευνα του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών, η οποία έγινε τον Μάιο του 2026 .

Το μειωμένο εισόδημα, σε συνδυασμό με το αυξημένο κόστος μετακίνησης, διαμονής και διατροφής, αναδεικνύονται ως οι βασικοί παράγοντες που επανακαθορίζουν τα πλάνα των Ελλήνων για το φετινό καλοκαίρι.

Η εικόνα αυτή επηρεάζει σαφώς και τον εσωτερικό τουρισμό στην Κρήτη.

Οι περισσότεροι δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στο μεταφορικό κόστος και όσοι τα καταφέρνουν, μένουν σε ενοικιαζόμενα διαμερίσματα η σπίτια φίλων και πολύ λιγότεροι σε ξενοδοχεία.

Το 50% των ερωτηθέντων είπε ότι δεν προγραμματίζει καθόλου διακοπές για το καλοκαίρι του 2026, ποσοστό ελαφρώς μειωμένο σε σχέση με το περσινό 52%,.

Από την άλλη πλευρά, το υπόλοιπο 50% που σκοπεύει να ταξιδέψει, εμφανίζεται συγκρατημένο.

Η ανάγκη για εξοικονόμηση χρημάτων οδηγεί σε σημαντικές αλλαγές και στο κομμάτι της διαμονής, με τα ξενοδοχεία—ιδιαίτερα τα all-inclusive —να καταγράφουν εξαιρετικά χαμηλή ζήτηση.

Η πλειονότητα των εκδρομέων στρέφεται σε εναλλακτικές και πιο οικονομικές λύσεις.

Το 35% επιλέγει να μείνει σε δική του εξοχική κατοικία και ένα επιπλέον 18% σε εξοχικά φίλων ή συγγενών.

Παράλληλα, το 35% στρέφεται στα ενοικιαζόμενα δωμάτια, επιλογή που παρουσιάζει αισθητή άνοδο σε σύγκριση με πέρυσι.

Στον αντίποδα, μόλις το 14% επιλέγει τη διαμονή σε ξενοδοχείο,ενώ το κάμπινγκ συγκεντρώνει το 8% και τα ταξίδια στο εξωτερικό το 9%.

Επιπλέον το 41% των ερωτηθέντων, είπε ότι σκοπεύει να μαγειρεύει συχνά κατά τη διάρκεια των διακοπών,για να αποφύγει το υψηλό κόστος των εστιατορίων.

