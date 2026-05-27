Δημοσκόπηση Real Polls: Κλονίζονται οι ισορροπίες - Τι δείχνει για τα κόμματα Τσίπρα και Καρυστιανού

Ριζική αναδιάταξη του πολιτικού χάρτη της χώρας και πρωτοφανείς ανατροπές καταγράφει η νέα, αποκαλυπτική δημοσκόπηση της εταιρείας Real Polls για λογαριασμό του Protagon.gr, η οποία φέρνει στο φως της δημοσιότητας δεδομένα που κλονίζουν τις μέχρι σήμερα ισορροπίες.

Το κυριότερο χαρακτηριστικό της έρευνας είναι η δυναμική εμφάνιση δύο νέων πολιτικών σχηματισμών: Του κόμματος «ΕΛΑΣ» υπό τον Αλέξη Τσίπρα, το οποίο πλασάρεται απευθείας στη δεύτερη θέση, και του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού, το οποίο κάνει εντυπωσιακή είσοδο καταλαμβάνοντας την τρίτη θέση.

Μέσα σε αυτό το σκηνικό, η Νέα Δημοκρατία διατηρεί τα πρωτεία, και εδραιώνει ένα ισχυρό προβάδισμα 13,4 ποσοστιαίων μονάδων από τον δεύτερο.

Στην πρόθεση ψήφου, τα ποσοστά των κομμάτων καταγράφονται ως εξής:

Νέα Δημοκρατία: 27,5%



Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη – ΕΛΑΣ (κόμμα Τσίπρα): 14,1%



Ελπίδα για τη Δημοκρατία (κόμμα Καρυστιανού): 11,4%



ΠΑΣΟΚ: 8,6%



ΚΚΕ: 5,1%



Ελληνική Λύση: 4,3%



Φωνή Λογικής: 3,9%



Πλεύση Ελευθερίας: 3,7%



Νίκη: 1,7%



ΜέΡΑ25: 1,5%



ΣΥΡΙΖΑ: 1,2%



Αναποφάσιστοι: 9%



Στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος

η ΝΔ καταγράφει 29,1%, παραμένοντας καθαρά πρώτη δύναμη και ακολουθούν:

Το κόμμα Τσίπρα με 16,1%



Η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» με 13,1%



Το ΠΑΣΟΚ με 9,4%



Το ΚΚΕ με 7,4%



Η Ελληνική Λύση με 5,6%



Η Πλεύση Ελευθερίας με 4,5%



Η Φωνή Λογικής με 4,1%

Τα βασικά συμπεράσματα της κάλπης

Κυριαρχία και αντοχή της ΝΔ:

Η Νέα Δημοκρατία παραμένει ο αδιαμφισβήτητος κυρίαρχος του πολιτικού παιχνιδιού. Με ποσοστό 29,1%, εκμεταλλεύεται τον κατακερματισμό της αντιπολίτευσης και διατηρεί μια ασφαλή απόσταση από τους διώκτες της.

Η επιστροφή Τσίπρα:

Το νέο κόμμα «ΕΛΑΣ» του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα φαίνεται πως εκφράζει ένα σημαντικό κομμάτι των ψηφοφόρων της Αριστεράς και της Κεντροαριστεράς, συγκεντρώνοντας 16,1% και παίρνοντας τα ηνία της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Το «ρεύμα» της Καρυστιανού:

Η Μαρία Καρυστιανού, με ένα κόμμα που φαίνεται να συσπειρώνει αντισυστημικές ψήφους και πολίτες με έντονα συναισθηματικά και κοινωνικά κριτήρια, κάνει τη μεγάλη έκπληξη. Με 13,1% ξεπερνά παραδοσιακές δυνάμεις και αλλάζει τις ισορροπίες.

Συρρίκνωση για ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ:

Το ΠΑΣΟΚ υφίσταται σοβαρή πίεση από τα δεξιά και τα αριστερά του, υποχωρώντας σε μονοψήφιο ποσοστό (9,6%). Την ίδια ώρα, ο ΣΥΡΙΖΑ βιώνει την πλήρη εκλογική κατάρρευση, καθώς το 1,2% τον θέτει ξεκάθαρα εκτός του επόμενου Κοινοβουλίου.

Τα ευρήματα της Real Polls αποτυπώνουν μια βαθιά ανάγκη ανανέωσης του πολιτικού προσωπικού από την πλευρά των πολιτών.

Η επόμενη περίοδος αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς οι νέοι σχηματισμοί καλούνται να αποδείξουν τη διάρκεια της δυναμικής τους, ενώ τα παραδοσιακά κόμματα βρίσκονται μπροστά στην ανάγκη επανακαθορισμού της στρατηγικής τους.

Διαβάστε επίσης:

Ηράκλειο: Πορεία και συγκέντρωση στο Αεροδρόμιο από τους εργαζόμενους σε επισιτισμό - τουρισμό

Ηράκλειο: Την χτύπησε με τα χέρια στο πρόσωπο - Τι περιέγραψε μια 47χρονη

Ηράκλειο: Στην Εντατική η 28χρονη μετά το ατύχημα με το ηλεκτρικό πατίνι