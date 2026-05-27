Κρήτη: Κακουργηματικές διώξεις στους 22 συλληφθέντες για την απάτη στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Βαρύτατες κακουργηματικές διώξεις απήγγειλε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στους 22 συλληφθέντες της μεγάλης επιχείρησης της ΕΛ.ΑΣ. στην Κρήτη. Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, αντιμέτωποι με τις κατηγορίες της σύστασης εγκληματικής οργάνωσης, της απάτης σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ε.Ε. και του ξεπλύματος μαύρου χρήματος .

Η συνολική ζημία από τη δράση του κυκλώματος εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ.

Το προφίλ των εμπλεκομένων

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η δικογραφία περιλαμβάνει συνολικά 138 άτομα

. Ως αρχηγικά μέλη φέρονται δύο αδέλφια που εργάζονται ως λογιστές στο Ρέθυμνο. Ανάμεσα στους 22 συλληφθέντες που πέρασαν το κατώφλι του ανακριτή βρίσκεται και ένας εν ενεργεία αντιδήμαρχος της μεγαλονήσου.

Η μέθοδος της απάτης

Η εγκληματική οργάνωση δρούσε με απόλυτα συντονισμένο τρόπο σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι:

Υπεξαίρεση κωδικών:

Αποκτούσαν παράνομα κωδικούς TAXISnet ανυποψίαστων πολιτών. Εικονικές δηλώσεις:

Δήλωναν στο περιουσιολόγιο «ορφανά» ή ανεκμετάλλευτα αγροτεμάχια. Παράνομη είσπραξη:

Ενέτασσαν τις εκτάσεις στο σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ για να εισπράττουν τις αγροτικές επιδοτήσεις.

Στον ανακριτή τις επόμενες ημέρες

Οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν σε ανακριτή, από τον οποίο ζήτησαν και έλαβαν τριήμερη προθεσμία. Οι απολογίες τους αναμένεται να ξεκινήσουν σταδιακά μέσα στα επόμενα 24ωρα .

Την ίδια στιγμή, οι δικαστικές αρχές έχουν ήδη διατάξει τη δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών

και των περιουσιακών στοιχείων όλων των εμπλεκομένων.

