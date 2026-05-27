Οι Times «ανακαλύπτουν» την αυθεντικότητα της Άνδρου

Η Άνδρος συγκαταλέγεται στα καλύτερα ελληνικά νησιά για το 2026, σύμφωνα με νέο αφιέρωμα της βρετανικής εφημερίδας The Times, η οποία ξεχωρίζει το νησί για την αυθεντικότητα, τη γαλήνη και το εύρος επιλογών που προσφέρει.

Στο εκτενές αφιέρωμα με τίτλο «17 από τα καλύτερα και γαλήνια ελληνικά νησιά» (δείτε ΕΔΩ) η Άνδρος ξεχωρίζει ως ο καλύτερος ελληνικός νησιωτικός προορισμός «για τον αυθεντικό του χαρακτήρα», με το διεθνές μέσο να αναδεικνύει τη φυσική ομορφιά και τη διαφορετική ταυτότητα του νησιού σε σχέση με τους πιο κοσμοπολίτικους προορισμούς των Κυκλάδων.

Το δημοσίευμα υπογραμμίζει ότι η Άνδρος απέχει μόλις δύο ώρες από τη Ραφήνα και διαθέτει «μια εντελώς διαφορετική γοητεία από τους πιο λαμπερούς γειτονικούς προορισμούς», προβάλλοντας το νησί ως μια αυθεντική εναλλακτική πρόταση για όσους αναζητούν ουσιαστικές εμπειρίες και αληθινές διακοπές. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο γεγονός ότι η Άνδρος είναι «καταπράσινη» και διαφοροποιείται αισθητά από άλλα Κυκλαδονήσια, διαθέτοντας πλούσια φύση, εντυπωσιακές πεζοπορικές διαδρομές και μοναδικές παραλίες που «βρίσκονται στο επίκεντρο» τους καλοκαιρινούς μήνες.

Παράλληλα, το άρθρο αναδεικνύει την αρχοντική φυσιογνωμία του νησιού, τη ναυτική του παράδοση και τη δυνατότητα που προσφέρει στον επισκέπτη να γνωρίσει μια αυθεντική πλευρά της Ελλάδας, μακριά από τον υπερτουρισμό και τις μαζικές ροές επισκεπτών.

Η νέα αυτή διάκριση αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς προέρχεται από ένα κορυφαίο διεθνές μέσο ενημέρωσης με μεγάλη επιρροή στο βρετανικό και ευρωπαϊκό ταξιδιωτικό κοινό.

Η έμφαση που δίνεται στον ιδιαίτερο χαρακτήρα του νησιού, στη φυσική αυθεντικότητα, στην πολιτιστική του ταυτότητα και στην εμπειρία του επισκέπτη συνάδει με τη στρατηγική του Δήμου Άνδρου για την ανάδειξη ενός ποιοτικού τουριστικού μοντέλου. Πρόσφατα μάλιστα, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στο Λονδίνο, στοχευμένη εκδήλωση προβολής του νησιού σε επιλεγμένο κοινό επαγγελματιών του τουρισμού. Η δράση υλοποιήθηκε από το Γραφείο ΕΟΤ Μ. Βρετανίας σε συνεργασία με τον εξειδικευμένο για την Ελλάδα tour operator Olympic Holidays και την στήριξη του Δήμου Άνδρου. Στόχος της εκδήλωσης ήταν η παρουσίαση της Άνδρου σε Βρετανούς τουριστικούς πράκτορες, καθώς και η ενημέρωση της αγοράς για την ανάπτυξη και διεύρυνση των ελληνικών τουριστικών προϊόντων καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.

Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκεται η προσπάθεια του δήμου για την οργάνωση δημοσιογραφικών αποστολών από διεθνή ΜΜΕ στο δεύτερο μεγαλύτερο νησί των Κυκλάδων.

«Η Άνδρος δεν αποτελεί έναν προορισμό μαζικού τουρισμού, αλλά έναν τόπο αυθεντικών εμπειριών, φυσικής ομορφιάς, πολιτισμού και ποιότητας ζωής. Η νέα διάκριση ενισχύει την ευθύνη μας να συνεχίσουμε με συνέπεια τις δράσεις εξωστρέφειας και διεθνούς προβολής, επενδύοντας σε στοχευμένες ενέργειες που θα αναδείξουν ακόμη περισσότερο τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του προορισμού και θα ενισχύσουν τη θέση της Άνδρου διεθνώς», δήλωσε ο εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος Τουρισμού Δήμου Άνδρου, Νίκος Μουστάκας.

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

