Σακελλαρίδης: Δεν θα αργήσουμε να δούμε το «δεξί φλας» του Τσίπρα

«Hμουν σίγουρος ότι θα προσπαθούσε να χτίσει πάνω στην Αριστερά που είναι ο φυσικός του χώρος, αλλά όπως ήμουν σίγουρος γι’ αυτό, είμαι και πολύ σίγουρος ότι το δεξί φλας δεν θα αργήσουμε να το δούμε»: αυτό είπε χαρακτηριστικά ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης, επικεφαλής της Νέας Αριστεράς, σχολιάζοντας τις εξελίξεις αναφορικά με το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.

Σε συνέντευξή του στο Action24, το πρωί της Τετάρτης, ο κ. Σακελλαρίδης, κυβερνητικός στέλεχος των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, πολιτικός που υπήρξε στο περιβάλλον του πρώην Πρωθυπουργού και είχε διατηρήσει επαφές μέχρι πρόσφατα, ήταν ιδιαίτερα σκληρός για όσα ακούστηκαν από τον κ. Τσίπρα στο Θησείο, κατά την παρουσίαση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛ.Α.Σ.).

«Ηταν μια ομιλία γενικόλογη αλλά δεν άκουσα κάτι διαφορετικό από αυτό που ακούγαμε το 2023, το 2022, το 2021» σχολίασε με νόημα ο κ. Σακελλαρίδης, ο οποίος επεσήμανε ότι ακόμα και με το όνομα του κόμματος, ο κ. Τσίπρας απευθύνεται σε δύο ακροατήρια: «Πολύς κόσμος θα το βλέπει με ένα λάμδα, με την παραπομπή δηλαδή στον ιστορικό Ελληνικό Απελευθερωτικό Στρατό και στον Αρη Βελουχιώτη. Πολύς κόσμος θα το ακούει με δύο λάμδα. Επομένως, πάλι και με το όνομα παίζει και στα δύο ακροατήρια ταυτόχρονα. Αυτό κάποιος θα μπορούσε να πει ότι είναι προσόν. Θα είναι ένα κόμμα που μπορεί να ψαρέψει από διαφορετικές δεξαμενές», είπε ειδικότερα και πρόσθεσε ότι «θα ήταν έτσι αν είχε μια ραχοκοκαλιά πολιτική και ιδεολογική που θα μπορούσε να απαντήσει στα προβλήματα που προκαλεί η κυβέρνηση».

«Πιστεύω ότι επιβεβαιώνεται πως ο Τσίπρας δεν είναι το πρόβλημα ότι είναι πιο δεξιός από αυτό που θα ήθελε ένας αριστερός πολίτης ή κεντρώος, είναι ότι μπορεί να πει την ίδια στιγμή πράγματα τα οποία είναι και αριστερά αλλά και δεξιά, για να μπορέσει να απευθυνθεί ταυτόχρονα σε άλλα ακροατήρια και αυτό δημιουργεί μια αντίφαση εγγενή, δεν έχει την απαραίτητη αξιοπιστία η οποία χρειάζεται για να μπορέσει να εμπνεύσει ξανά τον κόσμο και αυτό είναι που πλήρωσε ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές του 2023», προσέθεσε.

«Καλά κάνει και στοχεύει σε ακροατήρια, το θέμα είναι να κρατάει ένα οποιοδήποτε πολιτικό κόμμα, να έχει την καθαρότητα την πολιτική, έτσι ώστε να τοποθετείται στα κρίσιμα και στα δύσκολα, χθες δεν ακούσαμε τοποθετήσεις, ακούσαμε γενικόλογες διακηρύξεις» σημείωσε.

«Χθες όλος ο κόσμος που μαζεύτηκε είχε μια πραγματική αγωνία να υπάρξει μια διέξοδος και έβλεπες τον Αλέξη Τσίπρα με μια προσμονή, μια αναζήτηση της ελπίδας που έχει χαθεί» πρόσθεσε ο κ. Σακελλαρίδης. «Αν πραγματικά μας ενδιαφέρει να πέσει ο Μητσοτάκης, κόμματα τα οποία σήμερα εμφανίζονται στο 12%-13%-14% στις δημοσκοπήσεις, που είναι και το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα Τσίπρα, αυτή τη στιγμή θα έπρεπε να συμπεριφέρονται με έναν διαφορετικό τρόπο, πιο ηγεμονικό» τόνισε.

«Θα έπρεπε και να συζητάνε μεταξύ τους, γιατί αν οι δημοσκοπήσεις μας δίνουν και περιθώριο για μαθηματικές ασκήσεις» ανέφερε σε άλλο σημείο. Να φύγουν άμεσα όσοι θέλουν να πάνε στον Τσίπρα Ο κ. Σακελλαρίδης βρίσκεται σε μια δύσκολη θέση, καθώς πολλά μέλη της ΚΟ της Νέας Αριστεράς έχουν καταστήσει λιγότερο ή περισσότερο σαφές πως προτίθενται να ακολουθήσουν τον κ. Τσίπρα στο νέο του εγχείρημα. Στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής της ΝεΑρ ζήτησε από όσους το έχουν αποφασίσει να αποχωρήσουν άμεσα.

«Ολοι αντιλαμβανόμαστε ότι η Νέα Αριστερά βρίσκεται μπροστά σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι» ανέφερε συγκεκριμένα ο γραμματέας του κόμματος, επισημαίνοντας ότι εδώ και εβδομάδες «επικρέμαται το ενδεχόμενο διάλυσης της Κοινοβουλευτικής Ομάδας». Και προσέθεσε: «Δεν μπορεί να συνεχίζεται άλλο αυτή η ενδιάμεση κατάσταση», είπε, σημειώνοντας ότι υποτιμά τόσο τη Νέα Αριστερά και τα μέλη της, όσο και όσους έχουν επιλέξει να πορευθούν με άλλα πολιτικά κόμματα.

