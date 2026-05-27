Η Κατερίνα Ζαρίφη έπεσε θύμα διαδικτυακής απάτης

Η Κατερίνα Ζαρίφη αποκάλυψε ότι, έπειτα από αναφορές της στην πιθανότητα να υιοθετήσει ένα παιδί από την Αφρική, επιτήδειοι δημιούργησαν μια παραποιημένη φωτογραφία όπου εμφανίζεται μαζί με ένα μικρό αγοράκι.

Η παρουσιάστρια ανέφερε πως η εικόνα αυτή προκάλεσε κύμα σχολίων στα social media, με ορισμένα από αυτά να έχουν ακόμη και ρατσιστικό χαρακτήρα.

«Χθες έπεσα θύμα του ΑΙ. Προχθές συζητούσαμε και λέγαμε για την υιοθεσία… Βγήκε αυτή η φωτογραφία με το παιδί που υποτίθεται ότι έχω υιοθετήσει.

Αρχίζω να λαμβάνω συγχαρητήρια από κάποιους για το παιδί που υιοθέτησα, αλλά άρχισα να δέχομαι και ρατσιστική επίθεση από κάποιους που υιοθέτησα ένα μαύρο παιδάκι.

Το λέω και ανατριχιάζω. Εμένα αυτό με διέλυσε ψυχολογικά χθες. Ήμουν στην πρόβα του θεάτρου και διαλύθηκα ψυχολογικά. Τρελάθηκα με τα ρατσιστικά σχόλια», ανέφερε

