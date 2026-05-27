ΟΦΗ: Τέλος και με τη βούλα οι Τσαμπούρης, Παπαντωνόπουλος και Μάρκος

Την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας της με τον επικεφαλής του ποδοσφαιρικού τμήματος, Σάββα Τσαμπούρη, ανακοίνωσε η ΠΑΕ ΟΦΗ.

“Ο Σάββας Τσαμπούρης αποτέλεσε μέλος της οικογένειας του ΟΦΗ από το καλοκαίρι του 2022, αρχικά ως Team Manager και κατά τη διάρκεια αυτής της κοινής πορείας ζήσαμε μαζί πολλές στιγμές, εύκολες και δύσκολες, ευχάριστες και δυσάρεστες, υπηρετώντας πάντα με συνέπεια και επαγγελματισμό την ομάδα μας.

Σημαντικότερες στιγμές αυτής της διαδρομής ήταν η ιστορική κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson στον Βόλο με επιστροφή του ΟΦΗ στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, αλλά και η παρουσία της ομάδας μας στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson το 2025.

Η οικογένεια του ΟΦΗ ευχαριστεί θερμά τον Σάββα Τσαμπούρη για την προσφορά του και του εύχεται καλή συνέχεια τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο”, τονίζεται στην ανακοίνωση της κρητικής ΠΑΕ.

Επίσημο το «διαζύγιο» του ΟΦΗ και με τους Χρήστο Παπαντωνόπουλο και Δημήτρη Μάρκο.

Τα δύο μέλη του τμήματος σκάουτινγκ αποχωρούν από την ομάδα του Ηρακλείου, με την λύση της συνεργασίας να ολοκληρώνεται και τυπικά σήμερα.

Αναλυτικά: «Η ΠΑΕ ΟΦΗ ανακοινώνει την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας της με τα μέλη του τμήματος scouting της ομάδας μας, Χρήστο Παπαντωνόπουλο και Δημήτρη Μάρκο.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας τους στην οικογένεια του ΟΦΗ, συνεργαστήκαμε με επαγγελματισμό και καθημερινή προσπάθεια για την ενίσχυση και εξέλιξη της ομάδας.

Η ΠΑΕ ΟΦΗ ευχαριστεί θερμά τον Χρήστο Παπαντωνόπουλο και τον Δημήτρη Μάρκο για την προσφορά τους και τους εύχεται κάθε επιτυχία στη συνέχεια της προσωπικής και επαγγελματικής τους πορείας».