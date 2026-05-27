ΤΕΤ.27 Μαΐ 2026 21:00
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΡΗΤΗ
Σε πολύ καλό κλίμα η συνάντηση του προέδρου της ΝΟΔΕ  Ηράκλειου με τον Δήμαρχο Βιάννου
ΜΠΑΡΙΤΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗΣ
clock 19:53 | 27/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Συνάντηση  αντιπροσωπείας μελών της ΝΟΔΕ Ηρακλείου και της  ΔΗΜ.Τ.Ο. Βιάννου  της ΝΔ με τον Δήμαρχο κ. Μπαριτάκη Παύλο  πραγματοποιήθηκε την Τρίτη(26/5) στο Δημαρχιακό μέγαρο της Βιάννου.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ο πρόεδρος και τα μέλη της Νομαρχιακής επιτροπής της ΝΔ άκουσαν από τον Δήμαρχο τα θέματα που άπτονται  της  περιοχής του, καθώς επίσης τις προτάσεις και το πρόγραμμα του Δήμου για έργα υποδομής που πρέπει να υλοποιηθούν.

Στη σύσκεψη, η οποία  έγινε σε ιδιαίτερα καλό κλίμα μετείχαν οι Αντιδήμαρχοι κ.κ. Κονδυλάκης και Βιαννιτάκης, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κονδυλάκης Μανώλης, ενώ από  τη ΝΟΔΕ συμμετείχαν ο αντιπρόεδρος Χατζηνικολάου Γιάννης, ο  Γερωμαρκάκης Δημήτρης, καθώς επίσης ο πρόεδρος της τοπικής Βιάννου της ΝΔ  Παντουβάκης Μανώλης με τα μέλη κ.κ.Ψαρολογάκη και Συγγελάκη.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Νοδε Δημος Βιαννου Παύλος Μπαριτάκης
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis