Σε πολύ καλό κλίμα η συνάντηση του προέδρου της ΝΟΔΕ  Ηράκλειου με τον Δήμαρχο Βιάννου

Συνάντηση αντιπροσωπείας μελών της ΝΟΔΕ Ηρακλείου και της ΔΗΜ.Τ.Ο. Βιάννου της ΝΔ με τον Δήμαρχο κ. Μπαριτάκη Παύλο πραγματοποιήθηκε την Τρίτη(26/5) στο Δημαρχιακό μέγαρο της Βιάννου.



Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ο πρόεδρος και τα μέλη της Νομαρχιακής επιτροπής της ΝΔ άκουσαν από τον Δήμαρχο τα θέματα που άπτονται της περιοχής του, καθώς επίσης τις προτάσεις και το πρόγραμμα του Δήμου για έργα υποδομής που πρέπει να υλοποιηθούν.



Στη σύσκεψη, η οποία έγινε σε ιδιαίτερα καλό κλίμα μετείχαν οι Αντιδήμαρχοι κ.κ. Κονδυλάκης και Βιαννιτάκης, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κονδυλάκης Μανώλης, ενώ από τη ΝΟΔΕ συμμετείχαν ο αντιπρόεδρος Χατζηνικολάου Γιάννης, ο Γερωμαρκάκης Δημήτρης, καθώς επίσης ο πρόεδρος της τοπικής Βιάννου της ΝΔ Παντουβάκης Μανώλης με τα μέλη κ.κ.Ψαρολογάκη και Συγγελάκη.

