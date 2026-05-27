Τι είναι η νόσος ALS από την οποία πέθανε ο ποδοσφαιριστής Παρασκευάς Άντζας

Ο θάνατος του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή Παρασκευά Άντζα σε ηλικία 49 ετών, έπειτα από μάχη με την πλαγία αμυοτροφική σκλήρυνση (ALS), έφερε ξανά στο προσκήνιο μία από τις πιο σοβαρές και επιθετικές νευροεκφυλιστικές παθήσεις. Η ALS, γνωστή και ως νόσος του κινητικού νευρώνα, επηρεάζει σταδιακά τα νευρικά κύτταρα που ελέγχουν την κίνηση των μυών, οδηγώντας σε προοδευτική απώλεια κινητικότητας, ομιλίας και αναπνευστικής λειτουργίας.

Η πλάγια μυατροφική σκλήρυνση είναι γνωστή και ως νόσος του κινητικού νευρώνα. Πρόκειται για μια προοδευτική, θανατηφόρα νευρολογική πάθηση που επηρεάζει τον εγκέφαλο και τον νωτιαίο μυελό. Χαρακτηρίζεται από μυϊκή αδυναμία, σπασμούς και προοδευτική απώλεια κινητικού ελέγχου. Ωστόσο, υπάρχει ένα πρώιμο σύμπτωμα, που συχνά αγνοείται, καθυστερώντας τη διάγνωση.

Τα αρχικά συμπτώματα περιλαμβάνουν αδυναμία στα άκρα, μυϊκούς σπασμούς και δυσκολία στη λεπτή κινητικότητα, όπως το κράτημα αντικειμένων ή το γράψιμο. Επιπλέον, η δυσφαγία (δυσκολία στη μάσηση και κατάποση) και η σιελόρροια αποτελούν συχνά πρώιμες ενδείξεις. Οι πάσχοντες μπορεί να δυσκολεύονται να ελέγξουν το σάλιο τους λόγω μειωμένης λειτουργίας των μυών του προσώπου και του λαιμού, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο πνιγμού και αναπνευστικών επιπλοκών.

Η υπερβολική παραγωγή σάλιου εμφανίζεται συχνότερα στα προχωρημένα στάδια της νόσου, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις ενδεχομένως να αποτελεί ένα από τα πρώτα συμπτώματα, ιδιαίτερα σε ασθενείς με βολβική έναρξη της νόσου. Αυτή η μορφή επηρεάζει τους μυς που ελέγχουν την ομιλία, την κατάποση και την κίνηση του κεφαλιού και θεωρείται πιο επιθετική.

Οι ασθενείς με αυτή τη μορφή συχνά αδυνατούν να κρατήσουν τα χείλη τους κλειστά ή να καταπιούν σωστά το σάλιο τους, οδηγώντας σε σιελόρροια και αυξημένο κίνδυνο εισρόφησης, κάτι που μπορεί να προκαλέσει σοβαρές αναπνευστικές επιπλοκές.

Άλλα πρώιμα συμπτώματα είναι:

Αδυναμία στα άκρα: Δυσκολία στο κράτημα αντικειμένων, βάδισμα ή ανέβασμα σκαλιών.



Μυϊκοί σπασμοί και κράμπες: Συσπάσεις ή «τινάγματα» των μυών, που μπορεί να είναι επώδυνα.



Δυσαρθρία: Αλλαγές στη φωνή, η οποία γίνεται πιο αδύναμη ή ασαφής.



Απώλεια βάρους και κινητικές δυσκολίες: Προοδευτική μείωση της κινητικότητας και της μυϊκής δύναμης.

Η ALS εξελίσσεται ταχύτατα, με μέση επιβίωση 2-5 χρόνια από την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. Παρότι δεν υπάρχει θεραπεία, η έγκαιρη διάγνωση επιτρέπει την καλύτερη διαχείριση των συμπτωμάτων και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής. Υπάρχουν φαρμακευτικές αγωγές που μπορούν να επιβραδύνουν την εξέλιξη, καθώς και υποστηρικτικές παρεμβάσεις που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής:

Φυσικοθεραπεία για διατήρηση κινητικότητας



Λογοθεραπεία για ενίσχυση της ομιλίας και της κατάποσης



Εργοθεραπεία για καθημερινή λειτουργικότητα



Υποστήριξη αναπνοής σε προχωρημένα στάδια



Χρήση αναπηρικού αμαξιδίου όταν απαιτείται

Η διάγνωση συχνά καθυστερεί, καθώς δεν υπάρχει μία και μοναδική διαγνωστική εξέταση. Η αξιολόγηση γίνεται με συνδυασμό νευρολογικής εξέτασης, ηλεκτρομυογραφήματος και απεικονιστικών ελέγχων.

