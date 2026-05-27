Κώστας Παπαδόπουλος: Συνελήφθη ο πρώην παίκτης του Survivor για ξυλοδαρμό ανηλίκου

Ο Κώστας Παπαδόπουλος συνελήφθη πριν από λίγες ημέρες, καθώς κατηγορείται ότι ξυλοκόπησε έναν 14 Ρομά στο Μενίδι, που μπήκε στο μαγαζί του και έκλεψε μια τσάντα, αλλά κι ένα κινητό.

Ο ίδιος υποστηρίζει ότι κυνήγησε τον νεαρό Ρομά, αλλά δεν τον χτύπησε, τονίζοντας ότι τα τραύματά του προκλήθηκαν επειδή έπεσε.

«Μέσα σε μια μέρα έχουν μπει τρεις φορές στο μαγαζί μου. Την προηγούμενη μέρα είχαν πάρει την τσάντα της μητέρας μου και τη βρήκα στα σκουπίδια – ήξερα την διαδρομή που κάνουν. Έτσι όταν με ενημέρωσε η πωλήτρια ότι της έκλεψαν το κινητό, πήρα το αυτοκίνητο και τους βρήκα λίγο πιο κάτω από το μαγαζί» είπε.

«Όταν έτρεξα να τους πιάσω, αυτός έπεσε κάτω και τον ακινητοποίησα για να πάρω το κινητό που ήταν μπροστά του. Δεν τον χτύπησα, τα τραύματά του είναι από την πτώση που είχε» συμπλήρωσε.

