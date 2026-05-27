Κρήτη: Ο Τούρκος συγγραφέας Ορχάν Παμούκ ξεναγήθηκε στην ιστορική οικία του Βενιζέλου

Την Οικία-Μουσείο Ελευθερίου Βενιζέλου στη Χαλέπα επισκέφθηκε την Τρίτη 26 Μαΐου ο Ορχάν Παμούκ, ο οποίος βρίσκεται το τελευταίο διάστημα στα Χανιά. Ο διάσημος Τούρκος συγγραφέας, που έχει βραβευθεί με το Νόμπελ Λογοτεχνίας το 2006, ξεναγήθηκε στην ιστορική κατοικία από τον γενικό διευθυντή του Εθνικού Ιδρύματος «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» Γιώργο Κουκουράκη. Ο κ. Παμούκ έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη λειτουργία του Μουσείου και το έργο του Ιδρύματος, καθώς από το 2012 έχει δημιουργήσει το δικό του μουσείο στην Κωνσταντινούπολη, βασισμένο σε ένα από τα πιο γνωστά βιβλία του, «Το Μουσείο της Αθωότητας». Τον συγγραφέα συνόδευαν η σύζυγός του Ασλί Ακγιαβάς και το μέλος του Συλλόγου Φίλων του Ιδρύματος Τζίνα Παυλάκη-Καλογερή.

Ολοκληρώνοντας την περιήγησή του, ο κ. Παμούκ έγραψε στο βιβλίο επισκεπτών στα τουρκικά: «Στην Κρήτη, στα Χανιά, επισκέφθηκα το Μουσείο του Ελευθερίου Βενιζέλου. Για περισσότερο από μία ώρα περιηγήθηκα στην έκθεση, τα αντικείμενα και τις φωτογραφίες. Για έναν Τούρκο, ο Βενιζέλος έχει τεράστια ιστορική σημασία. Γι’ αυτόν τον φωτεινό πολιτικό, στοχαστή και ιστορική προσωπικότητα έχει δημιουργηθεί ένα πολύ όμορφο και προσεγμένο μουσείο, φτιαγμένο με ιδιαίτερη φροντίδα, ευαισθησία και προσοχή στη λεπτομέρεια της εποχής.

Πρόκειται για έναν εξαιρετικό, άρτια οργανωμένο χώρο. Ευχαριστώ! Είμαι πολύ ευτυχής που βρέθηκα εδώ».

(Ο Ορχάν Παμούκ φωτογραφίζει πρωτοσέλιδο τουρκικής αθλητικής εφημερίδας για τους Β΄Βαλκανικούς Αγώνες Στίβου στο Παναθηναϊκό Στάδιο, με τον πρωθυπουργό Ελευθέριο Βενιζέλο να υποδέχεται τον Τούρκο ομόλογό του Ισμέτ Ινονού (1931).

