«Είναι μπλε και έχει μέγεθος μπάλας του γκολφ!»: Το νέο χταπόδι που τρέλανε τους επιστήμονες

Επιστήμονες ανακάλυψαν νέο είδος μικροσκοπικού χταποδιού στα βάθη του Ειρηνικού Ωκεανού κοντά στα νησιά Γκαλαπάγκος, με το έντονο μπλε χρώμα του να εντυπωσιάζει αμέσως την ερευνητική ομάδα.

Το εντυπωσιακό αυτό πλάσμα ονομάστηκε επίσημα Microeledone galapagensis. Αν και εντοπίστηκε για πρώτη φορά το 2015, η επίσημη αναγνώρισή του ως νέο είδος ολοκληρώθηκε τώρα, προκαλώντας τον ενθουσιασμό της παγκόσμιας επιστημονικής κοινότητας λόγω των μοναδικών χαρακτηριστικών του

Τα βασικά χαρακτηριστικά του νέου είδους

Εξαιρετικά μικρό, περίπου όσο μια μπάλα του γκολφ, χωρώντας άνετα στην ανθρώπινη παλάμη. Έντονο, φωτεινό μπλε, το οποίο θεωρείται από τα πιο σπάνια χρώματα στη φύση.

Εντοπίστηκε σε ακραίο βάθος σχεδόν 1.800 μέτρων κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, κοντά στο νησί Ντάργουιν. Διαθέτει κοντά, στιβαρά πλοκάμια με μόνο μία σειρά από βεντούζες (αντί για δύο) και δεν έχει σάκο μελανιού.

Η πρώτη οπτική επαφή καταγράφηκε από ένα τηλεκατευθυνόμενο υποβρύχιο ρομπότ (ROV) της αποστολής του σκάφους E/V Nautilus, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Τσάρλς Ντάργουιν (CDF). Οι αυθόρμητες αντιδράσεις των ερευνητών στην κάμερα («Είναι τόσο μικρό!» / «Είναι μπλε!») έδωσαν και τον τίτλο στην είδηση.Για την ανάλυση του σπάνιου αυτού δείγματος, η επικεφαλής της μελέτης Τζάνετ Βόιτ από το Field Museum του Σικάγο απέφυγε την παραδοσιακή ανατομή.

Αντίθετα, οι επιστήμονες χρησιμοποίησαν προηγμένες μικρο-αξονικές τομογραφίες (micro-CT scans) για να δημιουργήσουν ένα τρισδιάστατο (3D) μοντέλο των εσωτερικών του οργάνων, διατηρώντας το χταπόδι απόλυτα ανέπαφο.

Το Microeledone galapagensis ανήκει στην οικογένεια Megaleledonidae, τα μέλη της οποίας είναι συνήθως πολύ μεγαλύτερα και ζουν σε παγωμένα νερά, όπως ο Νότιος Ωκεανός της Ανταρκτικής. Η παρουσία αυτού του μικροσκοπικού είδους σε μια τροπική περιοχή όπως τα Γκαλαπάγκος αποδεικνύει πόσο ελάχιστα γνωρίζουμε ακόμα για τα οικοσυστήματα των μεγάλων βαθέων και πόσα μυστικά κρύβει ο βυθός των ωκεανών.

