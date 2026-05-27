Το κενό στην αποζημίωση των ενδοφλέβιων διαλυμάτων φορτώνει με τεράστιο κόστος τους θαλασσαιμικούς 

​Έντονη ανησυχία και σοβαρή οικονομική επιβάρυνση προκαλεί στους ασθενείς με θαλασσαιμία (Μεσογειακή Αναιμία) η εκκρεμότητα γύρω από το καθεστώς αποζημίωσης των βασικών ενδοφλέβιων διαλυμάτων.

​Για τους θαλασσαιμικούς ασθενείς, ο φυσιολογικός ορός και τα ενδοφλέβια διαλύματα δεν είναι πολυτέλεια, αλλά καθημερινή ανάγκη ζωής, καθώς χρησιμοποιούνται συστηματικά για τη διαδικασία της αποσιδήρωσης (για να προστατευτούν τα όργανά τους από τον σίδηρο των μεταγγίσεων) και για τη διατήρηση της ηλεκτρολυτικής τους ισορροπίας.

​Όσο η πολιτεία καθυστερεί να ξεκαθαρίσει την πλήρη αποζημίωση αυτών των υλικών, το κόστος μετακυλίεται απευθείας στις πλάτες των πασχόντων. Για μια χρόνια πάθηση που απαιτεί ισόβια φροντίδα, η αγορά αυτών των διαλυμάτων με ίδια μέσα δημιουργεί μια δυσβάσταχτη οικονομική αιμορραγία για τις οικογένειες.

​Οι πάσχοντες από Μεσογειακή Αναιμία ζητούν το αυτονόητο: δωρεάν και απρόσκοπτη πρόσβαση στη θεραπεία τους. Καλούμε το Υπουργείο Υγείας να παρέμβει άμεσα, διασφαλίζοντας τη μηδενική συμμετοχή για όλους τους χρόνιους ασθενείς

Με εκτίμηση,

ΤΣΙΚΡΙΤΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Τα άρθρα που δημοσιεύονται στην κατηγορία «Απόψεις» εκφράζουν τον/την συντάκτη/τριά τους και οι θέσεις δεν συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη του ekriti.gr

